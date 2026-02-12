「配慮が素晴らしい」ドラえもん新作映画、鑑賞時の注意喚起 「こんなアナウンスが出る時代なのか…」
映画ドラえもんの公式X（旧Twitter）は2月12日に投稿を更新。27日公開予定の映画『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』について、鑑賞時の注意点を公表しました。
【投稿】映画鑑賞時の注意点とは？
コメントでは、「事前にこうして注意喚起してくれるのは大切ですね」「こんなアナウンスが出る時代なのか…」「配慮が素晴らしい」「噴火、地震 トラウマを持ってる人たちもいるから配慮素敵」「ドラえもんは世代を超えて観る作品だからこそ、こういう配慮が嬉しいですね」「15年たっても注意喚起が必要なほどのトラウマな出来事っていうのは恐ろしいな」など、さまざまな声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「こういう配慮が嬉しいですね」「『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』ご鑑賞の皆様へ」と題し、「本映画には、海底火山の噴火、および海底火山による地震を描くシーンがございます。ご鑑賞の際にはあらかじめご了承ください」と呼び掛けた同アカウント。“地震”が今まで起きた災害を想起させる恐れがあるのでしょう。
「最新予告」動画を解禁！2025年11月30日の投稿では「最新予告」動画を解禁していた同アカウント。「ドラえもんたちが海底世界で大冒険を繰り広げるよ！」とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
