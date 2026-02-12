The Right Lightが『TBS AKASAKA COLLECTION』出演 2ndシングル「ライツオン！」配信リリースも決定
アミューズの令和初のボーイズグループ・The Right Lightが11日、ファッション×エンターテインメントイベント『TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC』第2部に登場した。
【写真】爽やか…！The Right Lightメンバーソロカット
The Right Lightは、勢いのあるBGMとともに登場し、デビュー曲「YES」を披露。間奏部分では、メンバーの西浦心乃助と黒木康正が「みなさんも“YES YES”一緒にお願いします！」と呼びかけ、歌詞に合わせた掛け声とキャッチーな振付で会場を盛り上げた。
そして、3月13日に2ndシングル「ライツオン！」を配信リリースすることを発表。「YES」と同様に、5人組ロックバンド・Galileo Galileiの尾崎雄貴が作詞作曲を担当した楽曲となる。
The Right Lightは、昨年11月22日に「YES」でデビュー。メンバーの西浦は昨年映画『ブラック・ショーマン』で重要な役どころに抜擢され、ドラマ『ぼくたちん家』にも出演。映像作品で存在感を示しており、今後もいくつかの作品が決定しているという。
松瀬太虹は、ドラマ『DREAM STAGE』にレギュラー出演中。K-POPを舞台にした物語で、作中に登場するグループ・TORINNERのメンバーを演じ、注目を集めている。他メンバーも今後さまざまな展開が決まっているといい、活動の広がりに期待が高まる。
