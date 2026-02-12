◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日 カーリング 女子1次リーグ（2026年2月12日 コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリングの女子1次リーグが12日から開幕。日本代表のフォルティウスは、初戦で北京五輪銅メダルのスウェーデンに4−8で敗れ、黒星スタートとなった。女子1次リーグには10カ国が参加。総当たりで対戦し、上位4チームが準決勝に進出する。

日本でも人気のあるカーリングだけに、その初戦からファンも一挙手一投足に注目した。その中の一コマに、ネットでも声が上がる瞬間があった。

日本の作戦タイム中の会話。「曲がんないよりは曲がりすぎた方がいい」「そだね。いいと思うな」という話し合いがあり、「そだね」がやはり注目された。

「そだね〜」は、ロコ・ソラーレの藤沢五月らが試合中に話したことで注目が集まり、2018年の新語・流行語大賞にも選ばれた言葉。

Xでは「北海道の子達だから「そだね〜」っていうのね（笑）」「カーリング女子、チームが変わっても「そだね〜」って言うんやね」「そだねーーが懐かしすぎる」「あっ。そだね言った」「久しぶりにきけた！！」などのコメントが集まっていた。