◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フリースタイルスキー男子モーグル（１２日・リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）

【リビーニョ（イタリア）１２日＝宮下京香】フリースタイルスキー男子モーグルで２０２２年北京五輪銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が、銅メダルを獲得し、２大会連続の表彰台入りを決めた。

予選１回目で８５・４２点とただ１人、８０点台をたたき出す圧巻の滑りで決勝進出。決勝１回目は８０・３５点で５位に入り、決勝２回目は第２エアで高難度のコーク１４４０で攻めた。金メダルはウッズ（豪州）、銀メダルにキングズベリー（カナダ）となった。

◇堀島 行真（ほりしま・いくま）

▽生まれとサイズ １９９７年１２月１１日、２８歳。岐阜・池田町出身。１７０センチ。

▽競技歴と学歴 両親の影響で１歳からスキーに触れ、２学年上の姉・有紗さん（３０）の背中を追って小学４年からモーグルを始める。池田中―岐阜第一高―中京大卒。２０２０年４月にトヨタ自動車入り。

▽実績 １３〜１４年季から海外のＷ杯を転戦し、通算２４勝。１７年世界選手権モーグル（Ｍ）、デュアルモーグル（ＤＭ）で２冠。２３〜２４年季ＭのＷ杯で３勝し、日本男子初の種目別優勝。昨年世界選手権Ｍで金、ＤＭで銀。五輪は１８年平昌１１位、２２年北京銅。

▽好きなもの 昆虫。小学生の時は「かぶとくわがたにっき」をつけていた

▽名前の由来 「真心」、「真剣」、「行動に移さないと意味がない」（父・行訓さん）という意味

▽家族構成 北京五輪代表の妻・輝紗良さん（２５）、子供１人