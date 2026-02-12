佐賀競馬の「第53回佐賀記念」（Jpn3）が12頭立てで行われ、2番人気のカゼノランナー（牡5＝松永幹）が2番手追走から早めに先頭を奪って押し切り、6馬身差のV。ポルックスSに続く連勝で重賞初制覇を飾った。昨年の覇者メイショウフンジンが逃げて2着。高知3冠馬ユメノホノオが3着に入った。1番人気カズタンジャーはしまい伸び切れず4着に終わった。

初手はハナを争う姿勢も見せたカゼノランナー。ただ、メイショウフンジンが行く気を見せると、西村淳は無理せず2番手に収まり、楽なペースで追走。最終3コーナー過ぎに抜け出すと直線でさらに突き放した。

祖母ラティールは99年愛知杯2着、01年中山牝馬S3着など重賞で好走。母の兄ヒットザターゲットは12年新潟大賞典、15年目黒記念など重賞を4勝した。今年5歳になり、素質開花ムード。これまで左回り専門だったが、ここに来て右回りで連勝というあたりも頼もしい。

松永幹師は「最近は体が強くなり、疲れにくくなった。今回は小回りだが先行できるだろうなと思っていた」と満足そうに目を細めた。

前走ポルックスSでオープン初勝利を挙げ、勢いに乗って重賞ウイナーの仲間入り。松永幹師は「どこまで強くなるのかな」と期待を膨らませた。西村淳も「これからG1などでも、どんどん活躍してほしい」と力を込めた。