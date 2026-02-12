ロシア軍が頼るスターリンクを遮断、「恐れていたことがついに起こった」…作戦や指揮系統に混乱との見方

米宇宙企業スペースＸが同社の衛星通信網「スターリンク」の利用に際し、新たな登録制度を導入したことで、ウクライナを侵略するロシア軍に混乱が生じている模様だ。

無人機による攻撃作戦や指揮系統に混乱が生じたとの指摘もある。今後の戦況への影響が注目されている。

「彼ら（ロシア軍）は実に多くの『スターリンク』を所有し、人的ネットワークの大部分が『スターリンク』上に構築されている」

ウクライナの国防相顧問は６日、テレビ番組などで、こう発言した。露軍では無人機の操作や司令部間の連携にスターリンクが使用されているとも説明し、露軍への影響は甚大だと強調した。ウクライナ国営通信が伝えた。

スペースＸが今月１日、スターリンクの通信遮断を公表すると、ロシア側から驚きの声が上がった。約２９０万人のフォロワーを持つ露軍事ブロガーは「恐れていたことが、ついに起こった」とＳＮＳに投稿。「露軍は何らかの形で通信障害を回避するかもしれないが、完全に回復することはないだろう」と指摘した。

スペースＸは露国内での端末販売を認めていない。ただ、ロシアは第三国から端末を入手し、戦場で多くの兵士が使用しているとみられる。電波妨害の影響を受けにくく、映像を確認しながら無人機の操縦が可能になる。当初、偵察や前線で連絡手段に使用していたが、昨年１２月頃から無人機攻撃にも投入し始めた。

今回の通信遮断と新たな制度の導入措置は、ウクライナのミハイロ・フェドロフ国防相がイーロン・マスク氏との交渉を通じて実現した。スペースＸは、ウクライナ政府が承認した端末のみをこの地域で通信可能にする仕組みを導入したという。

露軍は、端末の登録になりふり構わぬ対応を取っている模様だ。ウクライナ当局は１０日、露軍がウクライナ人捕虜の家族に対して、スターリンク端末の登録を強要したと発表し、「人の弱みを利用している」と非難した。

ただ、通信遮断後も無人機攻撃は続いており、影響がどの程度かは不透明な部分もある。ウクライナ軍によると、露軍は１２日、２００機以上の無人機を投入し各地を攻撃した。一方で、露独立系メディア「モスクワ・タイムズ」は１１日、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）高官の情報として、露軍の指揮系統に問題が発生し、南部ザポリージャ州でウクライナ軍が「戦果を上げた」と伝えた。