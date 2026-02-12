＜義母、会費を徴収＞知らない親戚のお祝い会で数万円払わされる！不透明な会計にモヤモヤ…
義両親のお祝い事に招待される場合、もし会費制だったら……あなたは納得できますか？ ママスタコミュニティのあるママからこんな相談がありました。
『義母がイベント（親戚の誕生日会など）への会費を出すように言ってきます。会費は家族3人で1泊の温泉旅行ができるくらいです。自分たちの食事代くらいはわかるのですが、プレゼント代もプラスされています。会食の場にはよく知らない親戚もいて、その親戚からも会費をもらっているの？ と夫に聞くと、義母が払っているとのこと。会費の使用先については義母から説明はありません。会費が親戚のご飯代になっていることは予想できますが、スルーできずモヤモヤする私が大人げないのでしょうか』
親戚の誕生日会になんてお金を出したくない！
『何でそんな思いをして嫌なところに行かないといけないの？！ お金を出してくれないと行きたくないわ』
『子どもの誕生日会ならまだしも、親戚のお祝いなんかにお金を払いたくないな』
義母が行うイベントは親戚の誕生日会など、投稿者さんにとってあまり親しくない人たちをもてなす会のようです。これがわが子の誕生日会であればお金を出してもいいと思うでしょうが、関わりが薄い人たちのために数万円となると、さすがに抵抗を感じてしまいますね。会費を払うのではなく招待されるだけならば、また話は別でしょうが……。
義母から主催者扱いされているのでは？
『義母にとって、投稿者さん家族は主催者という認識なんじゃない？ 招待された親戚はあくまでお客様ということで』
義母は投稿者さんたちには会費を請求していますが、他の親戚にはしていないようです。親戚の前で見栄を張りたい気持ちもあるのかもしれませんが、それ以上に投稿者さん夫婦を「主催者」として考えている可能性もありますね。義母のなかでは親戚の誕生日を一緒にお祝いする仲間になっているために、会費をとっているのではないでしょうか。
旦那さんに相談するものの……
『旦那にも何度か言いましたが、「それくらい出したっていいだろう」とのことで平行線です。「それくらい」って……。わが家は共働きでお財布が一緒なのに、毎回解決せずに喧嘩です』
義母のことは旦那さんに相談するのが1番でしょうが、肝心の旦那さんは「会費を払ってもいい」と考えています。金額は決して少なくないですが、旦那さんにもプライドがあるのかもしれません。ただ家計から出しているので、投稿者さんとしても負担の大きさが気になるのでしょう。
『旦那のお小遣いで払ってもらったら？』
旦那さんは「そのくらい」と言うのですから、その金額を軽く考えていることがわかります。会費は数万円です。旦那さんが会費を払ってもいいと思うならば、家計から出すのではなく、旦那さんのお小遣いから出してもらいましょう。
義母に会費を払うのをやめたい！できることは？
旦那だけ参加
『参加しないという方法がとれるなら、そうしたいところだね』
『出席の回数を徐々に減らしていくか、旦那だけ出席させたら？』
会費の負担が大きいのであれば、投稿者さんは参加しないのもアリでしょう。旦那さんだけ参加すれば会費を減らすこともできそうです。もともと投稿者さんがあまり知らない親戚ですし、参加してモヤモヤするくらいならば、いっそのこと欠席にすることも考えたいですね。
義母にハッキリと断る
『投稿者さんこそ見栄を張らずに、旦那さんを通してでも「負担です」と言えばいいよ』
『断るのが1番だと思う。かなりの負担だから無理です！ と』
義母が開催するイベントの会費が数万円になるのは、家計にも負担がかかります。しかも参加する全ての人が平等に払っているわけではないので、なぜわが家は負担するの？ という気持ちにもなりますよね。今後も同じようなイベントは続くでしょうから、どこかのタイミングで負担が大きいことを義母に伝えてみていかがでしょう。お金がないと思われるなど、恥ずかしさもあるかもしれませんが、ハッキリ言わないとわからないこともありますね。家計のことを考えてもこのままにしておけないでしょう。義母が承諾するかはわかりませんが、伝えることで状況が変わる可能性もあるのではないでしょうか。