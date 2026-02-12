西武に育成選手として新加入した高橋礼投手（30）が完全復活を目指し、宮崎県日南市南郷町での1軍春季キャンプで猛アピールを続けている。

専大から2018年にドラフト2位で入団したソフトバンクでは19年に12勝を挙げて新人王に輝き、野球日本代表「侍ジャパン」でも躍動したサブマリン。トレード移籍した巨人を今オフに戦力外となり、トライアウトに挑んだ上でチャンスを手にした。

「ラストチャンスをいただいたライオンズで、とにかく一球一球、一日一日を大事にして、無駄な日を過ごさないように、悔いのないように頑張るだけ」。新天地に懸ける強い決意を口にし、1軍のキャンプメンバー入りも果たした。

春季キャンプでは初日から中1日ペースでブルペン入り。早期の支配下登録を勝ち取るため、精力的に投げ込んでいる。同じアンダースローの與座海人投手と互いの感覚などについて意見交換を行い、新たな刺激を受ける場面もあった。

「しっかりカウントを有利に進め、勝負球できっちりとアウトを取る。とにかく逃げるようなピッチングはしないというところをアピールしたい」。既に打撃投手も務めるなど、ハイペースで調整を続けている。

初めての西武でのキャンプを「自分の時間がしっかりと取れる環境」と感じた。だからこそ。高い意識を保つ必要性を口にする。

「その時間をボールを投げるなり、ウエートをするなりして、ピッチングにいかに生かせるか。ウエートはウエートではなく、ランニングも守備も、全て投球でどう生きるか。それを考えながら一つ一つの練習をやることを大事にしています」

ソフトバンク、巨人では通算118試合に登板して19勝（14敗）をマーク。ただ、昨季は1軍での登板はなかった。「本当にチャンスは一瞬しかないと思う。それに懸けて頑張るのみです」。背水の覚悟を口にする30歳は開幕前の吉報を見据え、真摯に、貪欲に存在感を示す。（上岡真里江）