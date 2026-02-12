¡Öº£Ç¯¤Ç4Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×àÆ©¤±Æ©¤±¥Ï¥¤¥ì¥°á¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë»Ñ¤ÎÆ£°æºé´õÊó¹ð¤ËÈ¿¶Á¡Ö´ÓÏ½¤Î·ÑÂ³¡ª¡×¡Öº£Ç¯¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×
¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°áÁõ¤¬¹¥É¾
¡¡Î©¤Áµ»Áí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ö¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡×¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤ëÆ£°æºé´õ¤ÎÊó¹ð¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö2026Ç¯ÅÙ¤âSHOOTBOXING¤Ç¥·¥å¡¼¥È¥¬¡¼¥ë¥º¤È¤·¤Æ±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë·ÑÂ³¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¾åÈ¾¿È¤¬¥·¥¢¡¼ÁÇºà¤Ç¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë°áÁõ»Ñ¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡Öº£Ç¯¤Ç4Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤¹¤°¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿·Ç¯ÅÙ¤Î³èÆ°¤Ë¸þ¤±¿´¶¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ºÝÎ©¤ÄÆ£°æ¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Î»Ñ¤Ë¡¢³èÆ°·ÑÂ³¤ò½Ë¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Í¡×¡Öºé´õ¤µ¤óËÜÅö¤ËåºÎï¤Ç³¨¤Ë¤Ê¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£