■これまでのあらすじ

杏里が高校生のとき、家の離れで古い写真を見つけたことがあった。その写真を見た祖母は「これは写ってはいけないものだ」と青ざめ、「この写真は燃やすから」と言って部屋に引きこもってしまった。そんな祖母の様子に杏里は不吉な予感を覚えるのだった。



翌朝、おばあちゃんが苦しそうに胸をかきむしっていました。これまで大きな病気はしてなかったのに…。そのまま入院することになってしまったおばあちゃんをお見舞いに行くと…。病院で、私はひとりの少年を見かけました。その少年は…写真の子に似ていたような…？気のせいですよね。でも、おばあちゃんは「あの子が来る」「こっちにおいでぇ」って言っていると怯えていてー…。（全4話 毎日更新です）(ウーマンエキサイト編集部)