皆さま、こんにちは！ABCテレビPR部員です。

1971年に放送を開始した『新婚さんいらっしゃい！』は、おかげさまで放送55周年という大きな節目を迎えました。

この大きな節目を記念し、これまでの歩みへの感謝と、全国の新婚さんへの力強いエールを込めた「55周年記念ビジュアル」を制作いたしました。

■ 合言葉は「全ての愛にエールを！ GOGO新婚さん」

1971年の放送開始からこれまで、5,000組を超える新婚さんをお迎えしてきました。昭和、平成、令和と時が流れる中で、家族の形や価値観は驚くほど多様に変化しています。しかし、いつの時代も変わらないのは、目の前に座る新婚さんたちが放つ、最高にユニークで真っ直ぐな「愛」のエネルギーでした。

夫婦の数だけ、十人十色の幸せの形があります。のろけ話はもちろん、時には失敗談だって、山あり谷ありの道のりだっていい。そのすべてを否定せず、力強く応援したい。そんな「愛の全肯定」こそが、今の私たちにできる最大のエールだと考えました 。

■ 5,000組の記録は、さらなる未来へ

ビジュアルでMCの藤井隆さん・井上咲楽さんが座っているのは、いわば“愛と幸せの特等席”です。かつて椅子から転げ落ちるほど笑ったあの日も、胸が熱くなったあの一言も、すべては新婚さんたちが紡いできた大切な記録です。私たちはこの席で、これからも変わらず、新しい時代の新しい愛の形を待ち続けています。

■2026年、アニバーサリーイヤーが本格始動！

このビジュアルは、あくまで序章に過ぎません。55周年イヤーとなる2026年は、視聴者の皆さまへの感謝を込めた特別企画を続々と実施していく予定です。ご期待ください！

【プロフィール】

PR部３０代男性

1990年生まれ。番組が始まったのは私が生まれる19年前…。隣の部署の先輩は番組が始まって４年後に生まれて、うちの部署の先輩は…など番組の歴史の重さを身近な人間の年齢と比較して再確認する日々。