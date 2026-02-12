22:30
米新規失業保険申請件数（02/01 - 02/07）
予想　22.5万件　前回　23.1万件

米失業保険継続受給者数（01/25 - 01/31）
予想　184.9万件　前回　184.4万件

22:45　
ロジャーズ加中銀上級副総裁、討論会出席

13日
0:00
米中古住宅販売件数（1月）
予想　423.0万件　前回　435.0万件
予想　-3.2%　前回　5.1%（前月比)

ドイツ経常収支（12月）時刻未定
予想　N/A　前回　151.0億ユーロ

0:50　
レーンECBチーフエコノミスト、ブルガリア中銀総裁、ギリシャ中銀総裁、イベント出席

3:00　
米30年債入札（250億ドル）

4:30　
ナーゲル独連銀総裁、金融政策について講演

EU首脳非公式会合
北大西洋条約機構（NATO）国防相会合

米主要企業決算
コインベース、エアビーアンドビー

※予定は変更されることがあります。