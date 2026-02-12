ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
米新規失業保険申請件数（02/01 - 02/07）
予想 22.5万件 前回 23.1万件
米失業保険継続受給者数（01/25 - 01/31）
予想 184.9万件 前回 184.4万件
22:45
ロジャーズ加中銀上級副総裁、討論会出席
13日
0:00
米中古住宅販売件数（1月）
予想 423.0万件 前回 435.0万件
予想 -3.2% 前回 5.1%（前月比)
ドイツ経常収支（12月）時刻未定
予想 N/A 前回 151.0億ユーロ
0:50
レーンECBチーフエコノミスト、ブルガリア中銀総裁、ギリシャ中銀総裁、イベント出席
3:00
米30年債入札（250億ドル）
4:30
ナーゲル独連銀総裁、金融政策について講演
EU首脳非公式会合
北大西洋条約機構（NATO）国防相会合
米主要企業決算
コインベース、エアビーアンドビー
※予定は変更されることがあります。
