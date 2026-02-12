静岡県湖西市は5日、津波防災地域づくり推進協議会の会合を開き、県が示すレベル2の津波に対応した「防潮堤整備」を見送る計画案を承認しました。



湖西市は県の第4次地震被害想定（レベル2）に対応するため、有識者や行政、商工会関係者らでつくる「津波防災地域づくり推進協議会」を設置。2022年度から検討を進め市民から課題や意見を募ってきました。



5日の会合では副会長の原田賢治静岡大学防災総合センター准教授や県の担当者、自治会役員ら13人が出席し計画案について審議されました。





計画案ではレベル2の津波に対応した「防潮堤整備」について、約400億円に上る多額の費用や完成までに時間がかかることから現時点では整備を見送り、市民の防災意識の向上や迅速な避難体制を整備することなどが示され、5日の会合で承認されました。【湖西市自治会連合会 彦坂昇会長】「今やれることを最優先で取り組むことによって、少しでも命を守れることが大事。防潮堤建設に期間がかかって造っているうちに（津波が）きて、ほかの構えをしてなかったのでは救える命も救えない」【湖西市役所 山本健介危機監理監】「“皆で”というのがキーワードで、皆というのは行政だけではなく市民の皆さんということ。避難路の安全確保や避難所の環境整備などを行政が、市民の皆さんには地域防災計画を作成してもらい訓練をしてもらう」承認された計画案をもとに湖西市は2026年度中に計画を策定する方針です。