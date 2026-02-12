■これまでのあらすじ
専業主婦の妻は夫に見下され続けていた。夫は人前で必ず妻を下げる発言をするのだ。客人が困惑していてもお構いなしで、妻が「さっきみたいな言い方やめて」と伝えても「事実を言って何が悪い」と話にならない。これは、妻が離婚を決意するまでのお話――。
夫には、自分以外の人間はすべて無能に見えているのでしょうか…。私を見下すだけでは飽き足らず、夫は息子にも心無い発言を繰り返すようになっていました。

息子が頑張って作ったおもちゃを馬鹿にし、息子を庇う私を「甘やかすな」と叱りつける。その様子に、息子は「ぼく、ダメ？」と悲しそうな顔をしていました。

あんな言い方をしていたら、息子が怯えてしまう。もっとのびのびと育ってほしいのに…。

でもそれを言っても聞き入れてもらえるわけがなく、それどころか夫は「お前には任せておけない」「これからは教育は俺がやる」と言い出したのです。

そして、私には「身の回りの世話だけやっていればいい」とまるで命令するかのように言ってきて…。

