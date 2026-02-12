■これまでのあらすじ専業主婦の妻は夫に見下され続けていた。夫は人前で必ず妻を下げる発言をするのだ。客人が困惑していてもお構いなしで、妻が「さっきみたいな言い方やめて」と伝えても「事実を言って何が悪い」と話にならない。これは、妻が離婚を決意するまでのお話――。