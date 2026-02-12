『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編の公開（4月24日）を記念して、TVシリーズ第2期を放送中の『響け！ユーフォニアム2』（ABCテレビ）。

第1期では、京都府大会金賞までの軌跡を描いていたが、第２期では、全国大会出場に向けての北宇治高校吹奏楽部のひと夏が描かれている。

2月5日（土）には、物語のひとつの山場となる第5話を放送！

ここで、少しだけおさらいしよう。

■これまでの『響け！ユーフォニアム２』

元吹奏楽部のフルート担当だったという新たなキャラクター・希美（CV：東山奈央）が登場し、吹部復帰をあすか（CV：寿美菜子）になんとしても認めてほしいと奔走していた第1話。

第２話では、希美があすかにこだわる理由が明かされた。

また、久美子（CV：黒沢ともよ）も1期から大きく成長。

一度は「吹かないで良い」と滝先生に言われてしまったあの小節……

それが、あすかと一緒に吹くことを認められたのだ！

対して、オーボエのソロを担当するみぞれ（CV：種粼敦美）は、特別コーチの橋本先生（CV：中村悠一）に「ロボットみたいだ」と指摘されてしまう。

このみぞれの存在が、実はあすかが希美の復帰を認めない理由と関係していることを、久美子はあすかから聞き出す。

みぞれの秘密を知り、そのせいでいつか何かが起こると心配していた久美子だが、その予感は的中し、とうとう事件は起こってしまい⋯⋯。

しかし、その事件をきっかけに、希美への誤解が解けたみぞれ。

オーボエの音にも変化が生まれ、合宿当初に橋本から指摘されていた吹部の合奏も、感情溢れる音色へと成長！

万全の体制で関西大会の舞台へと進んでいく---

■いざ、関西大会へ！

夏休みの間、猛特訓に励み、いよいよ関西大会を明日に控えた吹部メンバーたち。

この1ヶ月間、特別コーチを務めてくれた橋本先生と、同じく滝先生と大学からの友人でフルート奏者の新山聡美先生（CV：桑島法子）からは、「自信を持っていい！」「胸を張って楽しんでください」と励まされ、当日を迎えた。

年に一度、夏から秋にかけて行われる吹奏楽コンクール。

そのたった一度のために、

朝も放課後も夏休みも、汗と涙を枯れるほど流して、

休むことなく練習した。

たった12分間の本番のために。

後半にフルコーラスで流れるコンクール曲『三日月の舞』の合奏シーンは、まるで同じ舞台にいるような緊張感と臨場感！

これだけでも、見ごたえ（聴きごたえ）のある第5話。

全国への代表枠は、わずか3校という厳しく高い壁を、北宇治高校吹奏楽部は乗り越えられるのか？

そして、奇跡を起こせるのか？

その結果は、エンディング曲が終わったあとに描かれているので、エンドロールを観るなり番組を消さないようご注意を！

そして、今回のコンクールの合奏シーンを視聴して、自らの体験と重ね合わせたり、憧れたり、ゾクゾクした方に朗報だ。

なんと『最終楽章 響け！ユーフォニアム』の上映を記念して「『響け！ユーフォニアム』吹奏楽コンテスト」の開催が決定！

現役高校生だけでなく、未来の高校生（中学生以下の部）も、元高校生（大学生・社会人の部）も、ぜひチャレンジしてみては？

▼コンテストの詳細はこちら！

『響け！ユーフォニアム２』は、毎週土曜日26時30分（ANiMAZiNG!!!２枠）からABCテレビで放送中。

