『ビートたけし杯』優勝はスパイシーガーリック たけしの改名提案を拒否「すみません！」
『第8回江戸まちたいとう芸楽祭』プログラム『たけしが認めた若手芸人 ビートたけし杯「お笑い日本一」』が12日、東京・浅草の東洋館で開催。お笑いコンビ・スパイシーガーリック（片山智勝、ジョン）が優勝し、賞金30万円を獲得した（ビートきよしにキックバックの可能性アリ）。
【写真】ツービートが“浅草”に降臨
たけしの代名詞ともいえるピコピコハンマーを使ったネタを披露。この日の1ウケで優勝をかっさらった。ジョンは「相方にいいネタを作っていただいて優勝できた。感謝して、これからもいいネタを作ってもらえるように頑張ってもらいたい」とにっこり。片山は「プロダクション人力車所属で。人力車所属では、まだ優勝者が出ていなかった。トロフィーを事務所に持って帰ることができてよかった」としみじみ語った。たけしから「（コンビ名が）長い」と“スパイシー”への改名案が。ただ、片山は「すみません。スパイシーガーリックのままで！」と断っていた。
たけしは優勝の決め手を問われると「見ていてリズムがあって心地いい」とした。誰もが知る曲を使って笑いを誘い「よく見るネタだけど、それを踏まえて心地よいものにしている。やっぱり絶対にウケる。客が期待するように見事に落とすから営業ネタでは最高だと思う」と称えた。
ビートたけしや渥美清、萩本欽一など多くのスターを輩出してきた伝説の演芸場「東洋館」を舞台に、「第2のたけし」を目指す若手芸人が自慢のネタで激突。同大会では「その日一番ウケた奴に賞を贈る」という考えのもと、たけし本人が若手芸人の漫才・コントを直接審査する。ここでしか聞けないたけしの“超”真剣なネタ講評も、見どころのひとつとなっている。
今回の本選進出者は、おおぞらモード、共犯者、サルベース、ジグザグジギー、スパイシーガーリック、ツンツクツン万博、ナチョス。、ラパルフェだった。
■ビートたけし杯 歴代結果
第1回：マッハスピード豪速球
第2回：該当者なし
第3回：オキシジェン
第4回：四天王
第5回：ハンジロウ
第6回：ヤーレンズ
第7回：ハマノとヘンミ、シティホテル3号室
