ミュージシャンNOA（25）が12日、都内で、単独初主演するMBSドラマ特区「救い、巣喰われ」（木曜深夜0時59分）第1話先行上映会＆トークイベントに、元乃木坂46阪口珠美（24）、ICEx阿久根温世（20）と出席した。

同作は電子コミック累計50万部突破の同名作品が原作。心に闇を抱えた人気俳優と駆け出しアイドルの偶然の出会いが2人の運命を狂わせる、芸能界の裏側を舞台にしたラブ・サスペンス。NOAは元アイドルグループのセンターで、現在は人気俳優の宝生千秋（ほうしょう・ちあき）を演じる。

「この役を演じる上で、とにかくかっこをつけなきゃと思って、どんな仕草がかっこいいのかを研究した」と明かした。「普段、人が言わないことを言うので、演じる上で気持ちよかった」と続ける一方で、「彼が感じる孤独感に共感した」という。「過去がいろいろあるで、今後分かっていく」とアピールした。

撮影はすでに残り1日という。「毎日がすごく楽しかった。オンオフの切り替えが気持ちを持って行きやすかった。オフはみんなで笑っていた」と現場の雰囲気を明かした。

愛か支配か、を問う“ギリギリライントーク”では「好きすぎて恋人の元パートナーのことをつい調べてしまう」と答え、観客を引かせていた。会場の拍手の大きさでの判定となったが、阿久根とともにまさかのゼロ。ともにぼうぜんとする中、阪口は「そういう方だったんですね…」と聖母のようにほほ笑んだ。

登場人物に「それぞれにストーリーがある」とし、「キュンキュンもハラハラもあってジェットコースターに乗っているようですが、降りたところにどんな景色がまっているのか。最終話まで楽しんでほしいです」と訴えた。