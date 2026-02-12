小川淳也氏「大敗の中道」をどう立て直していきたい？

あす（13日）投開票となった中道改革連合の代表選です。今日は立候補を表明した香川1区選出の小川淳也さんに生放送でお話を伺います。

【画像をみる】中道改革連合代表選・小川淳也氏中道改革連合代表選・小川淳也氏に生放送で直撃「大敗の中道どう立て直す？」「隣町の議員・玉木雄一郎代表（国民）との連携は？」「大敗の中道どう立て直す？」「隣町の議員・玉木雄一郎代表（国民）との連携は？」

ー小川さんよろしくお願いいたします。

（中道改革連合 小川淳也氏）

「よろしくお願いします、こんばんは」

ー何点か伺っていきたいんですけれども、衆議院の中道の議席数が「49」と3分の1まで減りました。立憲民主党の前幹事長として2年前の衆院選でも陣頭指揮とっておられますけれども、今、立候補を決断した理由、そして大敗した中道をどう立て直していくのか、ビジョンを伺えますか？





「統一教会・裏金の問題を『なかったこと』にはできない

（中道改革連合 小川淳也氏）「大変厳しい選挙にも関わらず、選挙区から送り出していただき、本当に感謝しております。この厳しさはもちろん、政権の支持率が高かったこと、それから急な『新党』ということで、有権者に非常に複雑な受けとめ、戸惑いを抱かせてしまったことを深く反省をしているところです」「ただ、野党第一党がしっかりしませんと、巨大与党ができただけに、なおさら『国政のバランス』『与野党の力関係』が崩れてしまいますので、そういう意味でも、選挙中から申し上げてきた通り、『自ら感じてきた自覚・責任感』のもとで、『野党第一党を自ら率いていくんだ』という決意を、このたび具体的な行動として表させていただきました」

ー衆院選・自民党の大勝で、今後『高市1強の国会』が続くと思われます。野党としてどう存在感を打ち出していくのか、与党に変わるどんな選択肢を国民に示していきたいのか教えてください。



（中道改革連合 小川淳也氏）

「経済政策・金融政策でかなり円の価値が落ちたり、金利が急騰したりということで、必ずしも高市さんがおっしゃってる『積極的な財政』に全面的な市場の信任、国民の信頼があるとは思いませんので、もう少し落ち着いた経済政策・社会政策をきちんと提起していきたいと思っています」



「それから、統一教会や裏金の問題も含めて、この間あった出来事を『なかったこと』にはできませんので、しっかりと検証していきたいと思ってます」

「野党第一党として将来こういう社会を...明確に定義する」

（中道改革連合 小川淳也氏）

「それよりも何よりも、申しあげてきたように、『将来あるべき社会像』を、この間、政治が明記できてない、国民に対して問題提起できてない、ここが最大の今の不安であり、見通しのなさの原因だという思いを強くしております」



「野党第一党として責任を持って、『将来こういう社会を作っていく』『そのために乗り越えるべきハードルはこれで』『このようなリスクがあるが、どういう形で次の時代に移っていくのか』ということを明確に定義していきたい。そういう問題意識を持って、この国会にもあたっていきたいと思っています」

「隣町の議員・20年近く一緒に」国民・玉木代表との連携は？

ーその中で、野党間の連携についても伺いたいんですが、例えば同じ香川選出の国民民主党の玉木代表は「政局より政策」をコンセプトに掲げて、独自の路線を進まれていますが、今後は、野党各党とどういった連携を築いていきたいというふうに思われていますか？



（中道改革連合 小川淳也氏）

「もともと隣町で20年近く一緒にやってきて、7割方同じ党で苦楽をともにしてきた方ですから、いろいろと連携できる可能性を模索したいと思っています」



「それから、他の野党も『自民党という政党が政権に対する執念を持っていて、自公が過半数割れした後、わずか1年で300に戻したというその迫力は、今更ながらまざまざと見せつけられたんじゃないかと思うんですね」



「ですから、中途半端に政策の協議をしていたところで、結局最後は思うつぼだと

いうことも理解をしていただいた上で、野党が力を合わせないと、長年政権を担当してきた自民党のこの『権力に対する執念』と、『そのためであれば手段を選ばない』ということを軽く見てはいけないということも含めて、他の野党としっかり連携を呼びかけていきたいと思ってます」

「パーマ屋の息子」庶民感覚を大事に、国会に持ち込みたい

ー今日の会見でも「高松のパーマ屋の息子であり、庶民感覚を大切にしてきた」とおっしゃっていました。今後どのような香川を、日本を、有権者に示したいか、改めて教えてください。



（中道改革連合 小川淳也氏）

「香川で生まれ育ち、そして今も80近くなるんですが、両親が市内でパーマ屋を営んでおりまして、元気に現役で店先に立たせていただいてることを、息子としても感謝しているいるところです」



「その間、本当に『庶民性』といいますか、『庶民の子』として庶民感覚を大事に、国会に持ち込みたいと思って、今日に至りました」

「社会の持続性が大きく脅かされている」

（中道改革連合 小川淳也氏）

「香川にせよ日本全体にせよ、社会の持続可能性が大きく脅かされていて、それは社会保障であったり、人口減であったり、それから莫大な財政赤字、そして円の価値も、アベノミクスの始まる前は1ドル70円、今150円と、ずいぶん円の価値が下がりました」



「それから食料は7割、エネルギーは9割が輸入依存。あらゆる面で社会の持続可能性が崩壊している。これを何とか正常軌道に戻していくには、本格的な改革が必要で、それを本当に長年お支えいただいた香川の有権者の皆様への恩返しの意味でも、しっかり社会を変えていくことで、『俺たちが選んだ、俺たちが育てた小川さんが本当に国のため、郷土のために頑張っている』というふうに誇りに思っていただけるように努力したいと思ってます」

ー小川さん、ありがとうございました。中道改革連合の代表選は、あす（13日）投開票が行われます。