Snow Manの向井康二が自身のInstagramで、リラクシームード漂うタイでのオフショットを大放出した。

■向井康二がシンプルコーデでぷく顔！タイでの写真を大放出

向井は「TH」と記して、計14点の写真と動画を公開した。

1枚目は黒いニットキャップに、ジルサンダーのロゴ入りTシャツ姿。腕には黒のデジタル式の腕時計をつけたモノトーンコーデで、ビールジョッキを片手に、少し口を膨らませた視線外しのぷく顔ショットを投稿。続く2枚目では、腕を重ねて目を閉じた向井。3枚目は、真横を向いて何かを見つめている様子を披露した。

また、向井はタイで食事も満喫したようで、4枚目からはアイスコーヒーと思しきドリンクを飲んだり、ココナッツにストローを挿したココナッツジュースの写真も。さらに、スープやグリーンカレー、スイーツなどのタイフードも並んだ。

その合間には、ジムでの姿を披露するなど、トレーニングも欠かさなかった様子。そして最後は、真っ赤に染まったまん丸の太陽を捉えた夕焼け動画を添えて投稿を締めくくった。

「なにこの可愛い写真は！」「ニット帽とぷく顔最高」「彼氏感ありすぎ」「彼女目線ってやつ？」「ぷく顔は心臓に悪い」と向井の表情に注目が集まった他、「タイでのこうじくん沢山見られて嬉しい」「タイを満喫出来て良かったね」「寒暖差あるから体調に気をつけて」などのコメントも寄せられていた。

