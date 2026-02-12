なきごと、新曲「甘々吟味」のMV公開！“ポッキー”新イメージキャラクターの白本彩奈が出演
なきごとの新曲「甘々吟味」のMVが公開された。
■変てこでなぜか癖になる“ポップ×クレイジー”な作品
1月6日にデジタルリリースされた「甘々吟味」は、Glico“ポッキー”CMキャンペーンソングとしてなきごとが書き下ろし
た楽曲。
MVには、“ポッキー”の新イメージキャラクターを務める俳優・白本彩奈やインフルエンサーのmiaが出演。アジア最大級の広告祭『ADFEST2025』にてショートフィルム『IM PERFECTION』が最高賞を受賞した佐々木実花が監督を務めた。変てこでなぜか癖になる“ポップ×クレイジー”な作品をぜひ楽しもう。
なお、なきごとは3月14日から全国13ヵ所を巡る全国ツアー『ビタースイートベイビーツアー2026』を開催する。詳細はオフィシャルサイトで。
■mia コメント
なきごとさんの「甘々吟味」MVで少し振付と出演をさせていただきました！
ちょっと不思議でクセになる世界観のMV、私もどこかに隠れているので、探しながらたくさん見てください！
聴けば聴くほど可愛いくて素敵な曲です。
■佐々木実花監督 コメント
自由に企画し、たくさんヘンテコなことをしてみました。
楽曲の持つポップさを引き出すために、クレイジーさをひたすら足し算していきました
撮影では、白本さんがたくさんの演技に付き合ってくれたおかげで編集で選択の幅が設けられたり、編集では自分の手を動かしてアニメーションを作ってみたり、細かな表現を詰め込み、ヘンテコな世界観の映像にできたかなと思います。
おかしな世界を見て、聞いて、ぜひ何度も楽しんでもらえたら嬉しいです。
■リリース情報
2026.01.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「甘々吟味」
