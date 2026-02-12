なきごと、新曲「甘々吟味」のMV公開！“ポッキー”新イメージキャラクターの白本彩奈が出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なきごとの新曲「甘々吟味」のMVが公開された。

■変てこでなぜか癖になる“ポップ×クレイジー”な作品

1月6日にデジタルリリースされた「甘々吟味」は、Glico“ポッキー”CMキャンペーンソングとしてなきごとが書き下ろし

た楽曲。

MVには、“ポッキー”の新イメージキャラクターを務める俳優・白本彩奈やインフルエンサーのmiaが出演。アジア最大級の広告祭『ADFEST2025』にてショートフィルム『IM PERFECTION』が最高賞を受賞した佐々木実花が監督を務めた。変てこでなぜか癖になる“ポップ×クレイジー”な作品をぜひ楽しもう。

なお、なきごとは3月14日から全国13ヵ所を巡る全国ツアー『ビタースイートベイビーツアー2026』を開催する。詳細はオフィシャルサイトで。