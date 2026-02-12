2月12日までに、女優の剛力彩芽が自身のInstagramを更新。近影を公開し、話題となっている。

剛力は、《美しくて上品で優雅でした》と綴り、2月9日に東京都現代美術館で行われたファッションブランド『フェティコ（FETICO）』の2026年秋冬コレクションに出席したことを報告。参加時の衣装を着用し撮影したショットを添えた。

「複数枚投稿された写真には、全身黒でまとめたレースで、背中が大きく開いたトップスとロングスカートを着用し、首にはチョーカーを付けた剛力さんが写っていました。さらに、鎖骨あたりまで伸びたセミロング髪が金髪に染められており、モードなイメージが強いスタイルを披露しましたね」（芸能プロ関係者）

ファッションショーへの参加ということもあり、雰囲気漂う剛力。そんな彼女の新たな姿にファンも反応。Instagramのコメント欄には、変貌した姿に驚きが寄せられていた。

《ニュー彩芽って感じ》

《“可愛い”から“美しい”女性に》

《お人形さんみたい〜》

新たなイメージが広がった剛力の姿はファンの新鮮さを感じるようだ。

前出の芸能プロ関係者によると、剛力のイメチェンは少し前から行われていたという。

「剛力さんが金髪姿を見せ始めたのは2026年に入ってからです。1月14日には、LIMI feu 青山店のオープンを記念した2026年春夏コレクションイベントに参加。その際にも、金髪セミロングの姿を自身のInstagramで披露していました。その後も金髪に合わせた私服姿のショットを公開するなど、1月から心機一転、イメチェンをしたことが伺えました」

剛力といえば、ベリーショートの黒髪スタイルの印象が強い。しかし、昨今はそのイメージを払拭しつつあると前出の芸能プロ関係者は続ける。

「2011年にドラマ出演のため監督からの懇願を受けショートにした剛力さん。2025年頃から剛力さんは髪を伸ばしており、『伸ばせるところまで伸ばしたい』と、長い髪のスタイルに挑戦したいそうです。ここ近年で、肌が荒れた経験から美容への意識が高まったといいますが、今後ますます彼女の美貌が向上していく予感ですね」

まだ見ぬ剛力の新たな魅力が眠っているようだ。