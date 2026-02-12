ノートに虫の絵を描いて、猫ちゃんが虫だと判断できるのか知能テストをしてみることにした飼い主さん。その光景に、「描いてるとこ見てたのにｗ」「何事にも一生懸命で可愛い♡」と、絶賛の声が寄せられることとなりました。投稿は再生回数78万回を超え、たくさんの人に笑顔を届けることに。はたして、猫ちゃんのテストの結果は…？

【動画：猫は虫の絵を『絵だと認識できる？』検証してみた結果…驚きのリアクション】

ユズちゃんの知能テストをしてみることに

ある日、Instagramアカウント『Momo Blue』に投稿されたのは、シャムトラ猫のユズちゃんの知能テストをしてみた時の様子。テストの仕方は、飼い主さんがノートに描いた虫の絵にユズちゃんがどのような反応を見せるかをチェックするというもの。

はたして、ユズちゃんはノートに描いた絵を、"虫"と認識することができるのでしょうか？

虫の絵を見たユズちゃんは…

ユズちゃんの知能テストをすることになった飼い主さんは、ノートの端にペンで丸い絵を描き始めます。そして、円の横に線を描き足していくと…かわいらしい虫のイラストが完成！デフォルメされているとはいえ、虫の特徴を捉えているそのイラストは、通りすがりの人が見たら一瞬驚いてしまいそうです。

そして、完成した虫の絵を見たユズちゃんはというと…すぐに前足を伸ばして捕まえようとしていたとのこと！どうやら、ユズちゃんはしっかりと虫の絵を"虫"と認識しているようです。

その後も、何度も前足を使って虫の絵を捕まえようとするユズちゃん。しかし、いくら力を込めても、紙の上に描かれた虫を捕まえることはできません。

ユズちゃんは不思議そうに虫の絵に顔を近づけて、まじまじと見つめるのでした。

掴めないと分かったユズちゃんの"奥の手"

飼い主さんが描いた虫の絵に前足を置いてみるものの、捕まえることができないユズちゃん。何度挑戦しても捕まえられなかったユズちゃんは、作戦変更することにしたのか、虫の絵が描かれている紙をかじり始めたそう。どうにかして目の前の虫を捕まえようと頑張るユズちゃんの姿に、なんだか笑顔になってしまいます。

そんなユズちゃんの様子を見て、ユズちゃんが虫を匂いで判断しているのではなく、視覚で認識していることを知った飼い主さん。普段一緒に過ごしているユズちゃんの賢さが、改めて明らかになるひとときとなったのでした。

ユズちゃんの知能テストの光景には、「虫だって分かるんだね」「頑張る姿が可愛くて笑っちゃう」「うちの子にも試してみます！」と、さまざまな反応が寄せられることに。

Instagramアカウント『Momo Blue』では、そんなユズちゃんとキジトラ猫のアンズちゃんの日々の様子が綴られていますよ。

ユズちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「Momo Blue」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。