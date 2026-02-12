可愛すぎて食べられないよぉぉ！（泣）【サーティワン】カラフルで可愛い♡「限定サンデー」

ちょっと贅沢にアイスを味わいたいときにぴったりな【サーティワン】のサンデー。好きなフレーバーにクリームやカラースプレーなどの華やかなトッピングが加わるため、アイスだけを食べるときとは違った贅沢感が楽しめます。サンデーには、キャンペーンに合わせて「限定サンデー」や、キャラクターとのコラボサンデーが登場することも。そこで今回は、食べ逃したくない可愛い限定サンデーを紹介します。

バレンタインシーズンにぴったりな贅沢サンデー

2月18日まで開催中のキャンペーン「ストロベリー & チョコレート コレクション」で登場したのが、ピスタチオとブラウニーを使った「ダブルサンデー ピスタチオショコラ」。選んだアイスの上にはひと口サイズのブラウニー、プレッツェルショコラやピスタチオクリームなどがトッピングされ、バレンタインにぴったりな贅沢感を味わえます。新フレーバーの「ドバイ スタイル チョコレート」にもピスタチオが使われているため、ぜひチョイスしてみて。

ご褒美サンデーで自分を甘やかそう

「ダブルサンデー ストロベリーミルフィーユ」は、フレッシュな生いちごが贅沢にトッピングされた、ご褒美感あふれるサンデー。トッピングのホイップクリームやストロベリーソース、クラッシュパイが混ざり合い、まるでミルフィーユを食べているような感覚になりそう。新フレーバーの「ストロベリースペシャルタイム」や「ストロベリーロイヤルミルクティー」を組み合わせれば、手軽にヌン活気分が楽しめそうです。

トイ・ストーリーの仲間が大集合！

3月22日まで販売される「トイ・ストーリー サンデー ウッディ」は、トイ・ストーリーのカラフルな世界観を表現したサンデー。カップやピック、トッピングのチョコレートにもトイ・ストーリーのキャラクターが使われているため、見ているだけで賑やかなおもちゃたちの雰囲気が伝わってきます。ウッディのピックにデザインされているのは、愛馬のブルズアイ。大人も子ども楽しめるサンデーに仕上がっています。

可愛いチョコレートプレートにも注目

@ftn_picsレポーターHaruさんが「可愛すぎて食べられない」とコメントするのは、「トイ・ストーリー サンデー バズ・ライトイヤー」。トッピングされているバズの顔は、大きなチョコレートプレートになっていますが、可愛さのあまり食べるのをためらってしまいそう。2月4日からは、人気キャラクターのロッツォが仲間入り。ぜひ3種類のサンデーを頼んで、トイ・ストーリーの世界観を思う存分楽しんでみて。

【サーティワン】で絶賛販売中の「限定サンデー」は、ご褒美感満載のリッチなダブルサンデーやカラフルでポップなサンデーなど種類豊富。どちらも販売期間が決まっているため、終売前にぜひチェックして。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる