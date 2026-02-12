広い階段を降りてきた１匹の長毛猫さん。その先に続く綺麗に磨かれた長い廊下を…！？とっても美しい風貌からは想像出来ない猫さんの行動にInstagramユーザーは釘付けに！？投稿は、記事執筆時点で再生数71万回を記録し「全ての猫が憧れる廊下」「しっぽブンブン可愛いな」といった声が寄せられています。

【動画：ふわふわの白い長毛猫ちゃん→『長い廊下』に出てくると…見惚れるほどの『全力疾走』】

階段を下ったその瞬間

Instagramアカウント「rintaro23tyoko」に投稿されたのは、白くふわふわの毛並みが自慢の『ヴェル子』ちゃんが廊下を走り去る様子です。この日、幅広の階段を下りてきたヴェル子ちゃん。とても綺麗な猫さんです。

気品あふれるその姿は、一見すると大人しいお姫様といったところでしょうか。しかし、ヴェル子ちゃんはその風貌からは想像もつかないほどに、とってもお転婆な一面をもっているんだとか。それは…階段を下ったその瞬間…！？

止まらない全力疾走

階段を下りた先には、ピカピカに磨かれた長い廊下が続いていたそうです。その艶やかな廊下を…全力疾走するヴェル子ちゃんの姿が…！そのスピードは想像以上でカメラが追いついていけない程の素早さだったといいます。

そして、突き当りに差し掛かっても勢いは衰えず、尻尾をブンブンと大きく振り…バランスを取って、素晴らしいコーナリングを決めながら走り去ったといいます。その姿はとてもダイナミックで目が離せなかったとか。

心と体のリフレッシュ

この素晴らしい全力疾走とコーナリングは、どうやら毎日の日課になっているんだとか。広い空間を全力で思う存分走ることで、ストレスの解消に繋がっているそうです。体を動かしリフレッシュするところは人間と同じです。

ヴェル子ちゃんのお転婆でエネルギッシュな一面を知ると、階段を下りてくる姿もとても格好良い登場シーンのように思えてきます。見た目とのギャップでみんなをメロメロにさせてしまうヴェル子ちゃんなのでした。

投稿には、「走り甲斐のある、立派な廊下ですねぇ！これは走らずにはいられない」「滑りながらのコーナー曲がるのめちゃかわいい」「キャットホイールなんて無用な廊下だ…！しかもツルツル綺麗」「ニャンコのドリフトみたいね」「広い廊下で幸せですにゃ」「追いかけっこ？一人で運動会？」「カーブ滑りながら走るのあるあるですよね」といったコメントと共に、いいね件数が1.5万件を超え、注目を集めています。

この他にも、Instagramアカウント「rintaro23tyoko」には、ヤンチャなお姫様のヴェル子ちゃんや同居猫さん、そして投稿主さんがお世話をしている地域猫さんなどの賑やかな日々の様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「rintaro23tyoko」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。