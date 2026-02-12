レディオヘッドのジョニー・グリーンウッドが、メラニア・トランプ大統領夫人のドキュメンタリーから削除することを求めた。ジョニーとポール・トーマス・アンダーソン監督は、映画『ファントム・スレッド』の音楽を相談もされずに楽曲を使用されたとしている。



【写真】トランプ米大統領とメラニア夫人

バラエティに出された声明では、グリーンウッドの同アカデミー賞ノミネート作からの楽曲の一部が、ブレット・ラトナー監督による『メラニア』に使用されたことに対して「『ファントム・スレッド』からの楽曲が、ドキュメンタリー『メラニア』に使用されていることを知りました」「ジョニー・グリーンウッドはその楽曲の著作権を所有していませんが、ユニバーサルはこの第三者による使用についてジョニーに相談しておらず、それは作曲契約違反に当たります。そのため、ジョニーとポール・トーマス・アンダーソンは、同ドキュメンタリーからの削除を求めました」と不満を表明した。



メラニア大統領夫人のドキュメンタリーを巡っては、すでに政治的および文化的な観点から議論を巻き起こしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）