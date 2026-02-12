YouTubeチャンネル「tsunkoneko」では、眠くなった飼い猫があおむけで前足をグーパーする様子が配信され、動画のコメント欄には「想像以上にグーパーだった！」「このかわいさは反則レベル」といった声が続出しました。

【画像5枚】ピンクの肉球に視線くぎ付け！これが「反則級」な美猫です！

ピンクの肉球が丸見え！ 「反則級」の愛らしさ

注目を集めたのは「猫のグーパー」という動画。床にあおむけに寝転び、飼い主さんのカメラを見つめるのは、スッとしたつり目が印象的な美しい猫です。

薄いグレーと白のふわふわとした長めの毛並みは、まるでぬいぐるみのよう。空中でふみふみをして、リラックスした様子を見せています。カメラをぐっと近づけると、「にゃあ！」とばかりに大きなあくびをしました。

少し眠くなってきたのか、右前足をにゅっと伸ばす姿も愛らしさにあふれていますね。

その後、万歳した体勢のまま前足を左右交互にグーパー。前足をきゅっと握りゆっくり開くしぐさは、猫が甘えていたりリラックスしているときに見られる動作です。

カメラ目線で「何見てるニャ？」とでも言いたげにグーパーを続ける猫の姿。もふもふの前足に隠れたり現れたりするピンクの肉球にもくぎ付けですね。

動画のコメント欄には「自分がかわいいこと分かってるでしょ！」「超幸せな気分になる」といった声が並びました。まるで招き猫のように、多くの人に癒やしの時間をくれる動画をぜひご覧ください。