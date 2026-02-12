お笑いコンビ「Ａマッソ」の加納が１２日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演。「俳句査定」で才能アリ１位となり、特待生に昇格した。

今回のお題は「有名人がスマホで撮った激レア写真で１句」。

元フジテレビでフリーの永島優美アナウンサー、格闘家・武尊らと競い合った加納はロケ番組の女性ディレクターが手持ちカメラで撮影中の写真をネタに「新入りのＤ 木枯らしの ＲＥＣボタン」との１句を披露。「（ロケの）撮影がなかなか始まらなかったんですよ。（女性ディレクターが）ずっとカメラに手こずってて。でも、ずっとＲＥＣ（録画）ボタンはついてる。寒い中、待ってるんですけど、その様子がかわいくて」と説明した。

「才能アリ」で１位となった瞬間、「やったー！」と両手をあげて喜んだ加納。 夏井いつき先生は「Ｄのような業界用語を使うのは、俳句の世界では評価が分かれます。ただ、使い方でどういう業界か分かったり、どういう立場の人か人物も見えてきます。上手に使うなら、なんの問題もないと評価したいと思います」と話すと「一番ほめたいのは、木枯らしという季語を中七にうまいこと入れてきたなと。季語の置き方で一番簡単なのは上五、下五に置くのが一番簡単なんですけど、ＲＥＣボタンに対して、木枯らしので性格づけをする。ボタンも冷たいんだろうな、押してもうまいこと押せてないのかなとか。うまいもんだね、あんた、本当に」と激賞した。

「直しはいらない。この人は確かです。特待生になってもバンバンやっていけると思います」と続けた夏井先生の言葉に加納は「ありがとうございます。やった！」とニッコリ。特待生昇格が決まり、「本当ですか？ うれし〜！」と大喜びしていた。