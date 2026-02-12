今季のブンデスリーガはバイエルンの優勝で決まりかと思われていたが、見逃せないのが2位ドルトムントの奮闘だ。



ここまでバイエルンは17勝3分1敗と盤石の成績を残しているが、ドルトムントも14勝6分1敗と負けていない。その1敗は昨年10月のバイエルンとの直接対決に敗れたもので、それ以降は15試合連続負けなしと粘っている。



現在両チームの勝ち点差は6だ。ブンデスリーガ公式は、ドルトムントにも優勝のチャンスはあると取り上げている。





特に同サイトは年明けからの『終盤力』を評価していて、1月9日に行われた第16節フランクフルト戦では2-3とリードされた後半アディショナルタイムにカーニー・チュクウェメカが同点ゴールを決めて勝ち点1を拾い、17日に行われた第18節ザンクトパウリ戦では後半アディショナルタイムにMFエムレ・ジャンがPKを決めて3-2で勝利。2月に入った第20節のハイデンハイム戦でも1-2とリードされていたところからFWセール・ギラシが2ゴールを挙げて3-2で逆転勝利。前節ヴォルフスブルク戦も87分にギラシが勝ち越しゴールを決めて2-1で勝利しており、最後まで粘れているのは確かだ。スマートな戦い方ではないかもしれないが、この終盤力はチームの自信になっているはず。2月末には、バイエルンとの直接対決が控える。ここでポイントを縮めることができれば、ブンデスリーガの優勝争いは分からなくなってくるだろう。