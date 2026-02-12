レアル・マドリードは1月下旬にシャビ・アロンソ前監督を解任。後任としてカスティージャを指揮するアルバロ・アルベロア氏が暫定監督として指揮しているが、コパ・デル・レイでは2部相手に敗れ、チャンピオンズリーグ（CL）では最終節で敗れてまさかのプレイオフに回ることになった。



スペイン『MARCA』によれば、アルベロア体制で「厄介者」になっている選手がいるという。それがオーストリア代表DFダビド・アラバであり、なぜ出場時間が少ないのか理解できず、アルベロア監督に現状に不満を持っていることを明確に伝えたという。





アラバはDF陣が相次いで離脱しているにもかかわらず、アルベロア体制になってからはスタメン出場は1回もなく、プレイタイムも合計で65分のみ。同選手はチームでより大きな役割を期待していたものの、控えDFと位置付けるアルベロア監督の見解と相違があるようだ。そんなアラバは2021年夏にバイエルン・ミュンヘンからフリートランスファーで加わると、初年度からクラブのチャンピオンズリーグ（CL）とラ・リーガ優勝に大きく貢献。しかし、2023年12月に前十字靱帯損傷の大怪我を負ってからは、復帰してもすぐに離脱するなどコンディション面で問題を抱えている。今夏に契約満了を迎えるアラバがレアルと契約延長する可能性は限りなく低く、フリーで退団する見込み。レアルでの時間が終わりに向かっているアラバだが、マドリディスタと良い別れ方をすることはできるのだろうか。