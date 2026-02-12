女子モーグルで５大会連続五輪日本代表の上村愛子さん（４６）が、ミラノ・コルティナ五輪の放送席での姿をアップした。

今大会、上村さんは解説者として現地入り。１２日までにインスタグラムのストーリーズを更新し、「放送前の一コマです」とオフショットを投稿した。

上村さんは白の帽子とニット姿。実況を担当するテレビ東京・板垣龍佑アナウンサーと並んで笑顔を見せている。「痺（しび）れる１日でした。ありがとうございました！実況の板垣アナウンサー、次は男子デュアルモーグルで引き続きよろしくお願いいたします！」とつづった。

上村さんは１１日にテレビ朝日で放送された女子モーグル決勝の解説を担当。日本勢で唯一進んだ２大会連続出場の冨高日向子（多摩大ク）はターン点の差で４位に終わり、上村さんは「０・２点差ですね。本当に少しだけですね。この４位は、私も経験のない４位です。私はもう少し点数差があったので。こんなこともあるんですね…」と残念がっていた。

五輪では長野７位→ソルトレークシティー６位→トリノ５位→バンクーバー４位→ソチ４位となり、メダルに届かなかった上村さん。冨高を思いやる言葉と解説にネットは「上村愛子さんの解説優しい」「上村愛子さんの解説聞きやすい。（当然だろうけど）めちゃくちゃ細かいところまで見てるし」「上村愛子さんの解説が適切で分かりやすい」「上村愛子さんの解説めっちゃわかりやすくて、聞きやすい」「声もまたいいんだよな」「上村愛子さんの解説とても落ち着く」と感心。

さらに「上村愛子さんが解説か。時代の流れ感じるな笑」「憧れの女性ランキングトップ１０に入るくらい大好き」「声だけでも感情豊かで可愛いな」「喜んでる時の声がたまらん」「上村愛子さんのやったー！がかわいい」「上村愛子は長野五輪から今まで俺のアイドル」とほれぼれしていた。