国分太一(51)さんが日本テレビ社長と面会して謝罪　無期限の活動休止中…「城島・松岡に恩返しできるよう」コメント発表

コンプライアンス上の問題行為を理由に番組を降板した国分太一(51)さんが、日本テレビの社長と面会したことがわかった。

また国分さんは、改めての人権救済の申し立ては行わない旨を伝えたことも明らかにした。

日本テレビ側は“答え合わせは難しい”

現在、無期限の活動休止中の国分太一さん。

国分太一(51)さん：（2025年11月）

自ら取った行動により傷つけてしまった当事者の方に、遅くなりましたが、心からお詫びの気持ちをお伝えさせてください。本当に申し訳ございませんでした。

2カ月あまりがたち、12日新たな動きがあった。

国分太一さん(51)コメント

国分さんをめぐっては2025年6月、過去にコンプライアンス上の問題行為があったとして、日本テレビの出演番組からの降板が発表された。

これを受け、国分さんは無期限の活動休止を発表し、「TOKIO」も解散となった。

そして、その年の10月、日本テレビの対応をめぐり“処分の根拠となったコンプライアンス違反について具体的な説明がなかった“として、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てていた。

すべてひっくるめて、答え合わせをさせていただき、事実を知り、本件と関係者にきちんと向き合いたいという気持ちから、弁護士に日本テレビさんと協議を続けていただきましたが、こちらのお願いを何一つかなわず、今日に至っています。

日本テレビの対応について、スポンサーなど対外的にお詫びをするため、“どの行為がコンプライアンス違反になったのか答え合わせをしたい”と訴えていた。

会見を受け、日本テレビ側は“答え合わせは難しい”としていた。

「城島・松岡に少しでも恩返しができるよう」

こうした中、12日昼、国分さんが弁護士を通じ、コメントを発表した。

「このたび、日本テレビの福田博之社長と面会する機会をいただき、私の行いによりご迷惑をおかけしたことに対して直接にお詫びをさせていただきました。

また関係者の方には私からのお詫びの手紙をお渡しいただくことも叶いました。

このように日本テレビから一定のご配慮をいただけたことを受けまして、改めての人権救済の申し立ては行わない旨を福田社長にお伝えさせていただきました。」

そして、共に活動してきた“仲間”への思いも明かした。

国分太一さん(51)コメント

「今後は引き続き自分自身としっかりと向き合い、過ちを繰り返すことなく、またこれまでお世話になった方々や応援してくださった皆様、鉄腕DASHに関係する皆様、そして長年にわたって人生を共にしてきたTOKIOの城島・松岡に少しでも恩返しができるよう懸命に努力してまいる覚悟です。

改めまして、このたびは、たくさんの皆様にご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、心からお詫び申し上げます。

日本テレビは、2025年末、国分さんからの謝罪文を受け取り、先日福田社長が面会したことを明かした。

日本テレビ

「弊社としましては、国分氏の違反行為自体は到底容認できるものではありませんが、国分氏の真摯な反省の姿勢が示されたものと判断し、誠意ある謝罪として受け止めました。」とコメントしている。

