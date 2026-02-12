横澤夏子・エルフ荒川・peco、バレンタイン“女子会”で恋愛観告白 巨大イチゴケーキで「あーん」も
【モデルプレス＝2026/02/12】お笑いタレントの横澤夏子、お笑いコンビ・エルフの荒川、タレントのpecoが12日、都内で行われた映画『嵐が丘』（2月27日公開）試写会イベントに登壇。バレンタイン前日に女子同士で楽しむ“ギャレンタイン”をテーマに、恋愛観を赤裸々に語り合った。
◆横澤夏子・エルフ荒川・peco、華やかコーデで登場
ファッションアイコンとして独自の世界観でファンを魅了するpecoをはじめ、横澤、荒川がそれぞれの個性が光るコーディネートを披露し、会場は一気に女子会ムードに包まれた。
◆横澤夏子・エルフ荒川・peco、恋愛観で白熱トーク
イベントでは激しい愛憎劇が描かれる本作にちなみ、究極の2択で恋愛観を深掘り。「沼る（抜け出せなくなる）」様子が魅力的な本作から、「恋愛にどっぷり沼る派 or 沼らない派」という質問が。荒川は「私も（相手に）捧げるから、『（あなたも私に）捧げられる？』って思っちゃう」と、相手に見返りを求めてしまう乙女心を吐露し、「沼る派」としてのスタンスを明かした。対照的にpecoは「沼らない」とキッパリ。「恋愛は人生のプラスアルファだと思ってるので。（自分自身が）幸せなうえで、恋愛をしてるから幸せ」と、恋愛に依存しないと告白した。pecoの堂々とした回答には、荒川も思わず「かっこいい…」と感嘆の声を漏らし、会場も納得の空気に包まれた。
最後に横澤は、「気づいたら沼っていることがある」と告白。「自分は結婚してるけど」と前置きしつつ、「最近はマネージャーさんの恋愛に沼ってるんです（笑）」と、他人の恋愛事情にのめり込んでいることを明かし、会場の笑いを誘っていた。
◆巨大イチゴケーキでサプライズ pecoからエルフ荒川へ「あーん」
イベント終盤には、劇中に登場する巨大なイチゴをモチーフにした、特製のスペシャルチョコレートケーキが登場。バレンタインにちなんだ「友チョコ」交換として、pecoから荒川へケーキを食べさせる「あーん」の演出が行われると会場からは温かい拍手が。最後は登壇者全員で自撮り棒を使って記念撮影を行うなど、終始笑顔の絶えないイベントとなった。（modelpress編集部）
