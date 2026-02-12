◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日 カーリング 女子1次リーグ（2026年2月12日 コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリングの女子1次リーグが12日から開幕。日本代表のフォルティウスは、初戦で北京五輪銅メダルのスウェーデンに敗れ、黒星スタートとなった。

試合は第2、第3と取り合った後の第4エンドでスウェーデンが3点を獲得。さらに第5エンドで日本はスチールを許し、1−5と追いかける展開となった。

ハーフタイム後の第6エンドで2点を奪い返し2点差となったが、第7エンドに再び2点を奪われる展開。最後まで追いすがったが、日本は第9エンドを奪われコンシード。4−8で敗れた。

試合後、サードの小野寺佳歩は「試合が始まれば、緊張は一気に解けた。全体的に調子が悪いわけではない。自分たちのショットとコミュニケーションに集中していきたい」と前向きに発言。5位だった14年ソチ以来、自身2度目の五輪を冷静に振り返っていた。

またスキップの吉村紗也香も「初戦敗れたが、この試合で多くの情報は得られた。次に向けてチームで話し合いたい。自分自身、前半は硬かったかな、と。次は切り替えたい。情報を整理して次に向けて調整したい」と話した。

女子1次リーグには10カ国が参加。総当たりで対戦し、上位4チームが準決勝に進出する。