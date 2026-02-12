サンリオキャラクターズ×Wpc.新作日傘＆雑貨が登場♡

Wpc.(ダブリュピーシー)とWpc. Patterns(ダブリュピーシーパターンズ)から、サンリオキャラクターズとのコラボレーションアイテムが2026年2月12日(木)に登場します。大人気キャラクターたちをあしらった折りたたみ日傘や扇子、しぼりバッグがラインアップ。可愛さと実用性を兼ね備えた新作は、毎日のお出かけをもっと楽しくしてくれそうです♡

遮光キャラフレンズミニ

サンリオキャラクターズ×Wpc.遮光キャラフレンズミニ

価格：5,390円（税込）

キャラクターの顔を大きくかたどったケースが目を引く「遮光キャラフレンズミニ」。傘本体にはハートを抱きしめる愛らしい姿をデザインし、細部まで世界観を表現しています。

親骨:50cm

カラー:レッド(ハローキティ)/サックス(シナモロール)/ブラウン(ポムポムプリン)/パープル(クロミ)

【Wpc.の日傘】



全カラーUVカット率100%・遮光率100%・UPF50+*生地を使用。黒色のポリウレタンコーティングが光の反射を抑え、遮熱性にも優れています。晴雨兼用仕様で突然の雨にも対応。

*JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率100%の測定値が出た生地をUVカット率100%生地としております。JIS L 1055 A法にて遮光率100%の測定値が出た生地を遮光率100%生地としております。JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。※記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。また、生地に施された刺繍・縫製などのUV加工生地以外の部分もこの限りではございません。

水彩花柄の扇子＆しぼりバッグ

サンリオキャラクターズ×Wpc. Patternsギフトボックス入り扇子

価格：3,300円（税込）

水彩タッチの花柄にキャラクターが溶け込む上品なデザイン。収納袋付きで持ち運びもスマートです。

サイズ:縦22.5cm×横29cm(広げた状態)／縦24cm×横5cm(収納袋)

カラー:サックス(シナモロール)/ピンク(ハローキティ)

サンリオキャラクターズ×Wpc. Patternsしぼりバッグ



価格：1,870円（税込）

伸縮性のある生地で見た目以上の収納力。使わない時はコンパクトに持ち歩けます。

サイズ:〔収納時〕横10cm×15cm／〔広げた時〕横40cm×縦55cm(手提げ部分含む)

カラー:サックス(シナモロール)／ピンク(ハローキティ)

販売情報：Wpc.公式オンラインショップ／Wpc.心斎橋パルコ店／Wpc. LUCUA1100店／Wpc. Echika fit銀座店／一部サンリオショップ、サンリオオンラインショップ、PLAZA他、全国の取扱店舗

※店舗により発売日が異なる場合がございます。

※商品のお取り扱い有無・在庫の有無等は店舗により異なります。

毎日を可愛く快適に♡

サンリオキャラクターズの愛らしさとWpc.の機能性が融合した今回のコラボ。

紫外線対策や暑さ対策はもちろん、コーデのアクセントとしても活躍します。自分用にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり。

お気に入りのキャラクターと一緒に、春夏のお出かけを楽しんでみてはいかがでしょうか♪