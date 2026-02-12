「傾国顔」だと思う20代男性俳優ランキング！ 2位「ラウール」を抑えた圧倒的1位は？
All About ニュース編集部は1月9〜10日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「〇〇顔×20代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「『傾国顔』だと思う20代男性俳優」ランキングを紹介。傾国顔は、妖艶な雰囲気が特徴。見る者を惹きつけるミステリアスな美しさを持つ顔立ち指します。
2位に入ったのは、ラウールさんでした。
現在22歳のラウールさんは、アイドルグループ・Snow Manのメンバーとしても活動。俳優としては2021年の映画『ハニーレモンソーダ』で単独初主演を飾っています。ベネズエラ人の父と日本人の母を持ち、身長190cmを超える長身も魅力。中性的な美しさとミステリアスな雰囲気でファンを魅了し続けています。
回答者からは、「女性のようななめらかさもある華やかで迫力あるセクシーな顔立ちが傾国を思わせます」（40代女性／東京都）、「他のアイドルとは違う魅力があります」（50代女性／和歌山県）、「海外の血が入っているのもあって、日本人にはない色気があると思う」（30代女性／石川県）、「思わず２度見してしまう美しさを持っていると思うため」（20代女性／長崎県）などの声が集まりました。
栄えある1位は、横浜流星さんでした。
現在29歳の横浜さんは、2011年のドラマ『仮面ライダーフォーゼ』（テレビ朝日系）で俳優デビュー。その後は数々の映画やテレビCMなどにも起用され、2025年はNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では主人公の蔦屋重三郎役に抜てきされました。キリッとした目元と整った顔立ちが特徴的で、妖艶な色気で見る者を惹きつけます。
アンケートでは、「理由としては、オーラがあって魅力的だからです」（20代女性／神奈川県）、「切れ長で美しい目元に、どこか影のあるミステリアスな雰囲気を纏っているから」（40代女性／鹿児島県）、「端正なルックスと美しく凛とした目元が印象的で、真っすぐな視線と整った顔立ちにはどこか品格を感じさせ、『傾国顔』と呼びたくなる存在感を放っているから」（50代男性／広島県）などの理由があがりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
