【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ 十二支の動物にまつわる言葉がヒント
言葉のピースを組み合わせて共通点を見つけ出す「ひらがなクイズ」！
今回は、生き物の力強さを感じる言葉や、個人の能力にまつわる言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
□□しし
さ□□う
□□ち
あ□□り
ヒント：十二支の最後を飾る動物といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いの」を入れると、次のようになります。
いのしし（猪）
さいのう（才能）
いのち（命）
あいのり（相乗り）
猪突猛進という言葉でも知られる「猪（いのしし）」や、生きとし生けるものの根源である「命（いのち）」の中に、キラリと光る「才能」や、仲間と一緒に行動する「相乗り」が隠れていました。同じ「いの」という音でも、熟語の真ん中に入ったり、言葉の頭に来たりと、パズルとしての難易度も程よく楽しめる組み合わせでした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、生き物の力強さを感じる言葉や、個人の能力にまつわる言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□しし
さ□□う
□□ち
あ□□り
ヒント：十二支の最後を飾る動物といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：いの正解は「いの」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「いの」を入れると、次のようになります。
いのしし（猪）
さいのう（才能）
いのち（命）
あいのり（相乗り）
猪突猛進という言葉でも知られる「猪（いのしし）」や、生きとし生けるものの根源である「命（いのち）」の中に、キラリと光る「才能」や、仲間と一緒に行動する「相乗り」が隠れていました。同じ「いの」という音でも、熟語の真ん中に入ったり、言葉の頭に来たりと、パズルとしての難易度も程よく楽しめる組み合わせでした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)