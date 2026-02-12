山を駆けるパワフルな十二支の動物から、その人が持つ特別な能力まで。全くジャンルの異なる4つの言葉を完成させる「ひらがな2文字」は何でしょうか？ 頭の体操に、全問正解を目指しましょう。

写真拡大

言葉のピースを組み合わせて共通点を見つけ出す「ひらがなクイズ」！

今回は、生き物の力強さを感じる言葉や、個人の能力にまつわる言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□しし
さ□□う
□□ち
あ□□り

ヒント：十二支の最後を飾る動物といえば？

答えを見る






正解：いの

正解は「いの」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いの」を入れると、次のようになります。

いのしし（猪）
さいのう（才能）
いのち（命）
あいのり（相乗り）

猪突猛進という言葉でも知られる「猪（いのしし）」や、生きとし生けるものの根源である「命（いのち）」の中に、キラリと光る「才能」や、仲間と一緒に行動する「相乗り」が隠れていました。同じ「いの」という音でも、熟語の真ん中に入ったり、言葉の頭に来たりと、パズルとしての難易度も程よく楽しめる組み合わせでした。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)