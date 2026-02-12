「Number_i」は世界でも通用する？ “世界最大手エージェンシーとの契約”で急速に進む海外進出
3人組ダンス＆ボーカルグループの「Number_i」が、世界最大手のタレントエージェンシー「WME」と契約したことが発表されました。世界における代理業務はWMEが行い、マネジメント業務はこれまで通り「TOBE」が担当。結成当初から世界展開を目指してきたNumber_iにとって、大きな一歩を踏み出すことになりました。
WMEは「ウィリアム・モリス・エンデバー」の略で、音楽に強かったウィリアム・モリス社と、映画・ドラマに強かったエンデバー社が2009年に合併して設立した会社だと伝えられています。
音楽に関しては、これまでブルーノ・マーズ、ビリー・アイリッシュ、アリシア・キーズなど日本でも大人気のアーティストをサポート。日本人ではX JAPANのYOSHIKIさんが契約しており、海外での活動を中心に代理業務を受けています。
世界最大手の1つといわれるだけあり、ロサンゼルス、ニューヨークを中心に、ロンドン、パリ、シドニーなど世界に拠点を展開。日本の芸能事務所では考えられない規模で事業を展開し、アメリカを中心に世界中で活動のサポートを受けることができます。世界展開を狙っていたNumber_iにとって、革命的な契約になったといえるでしょう。
ご存じの人も多いと思いますが、Number_iは元King & Princeの平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人で結成されたグループです。2024年1月1日に『GOAT』を配信してデビューし、同年にアメリカで開催された世界最大級の野外音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival 2024」へ出演します。いきなりの海外進出が話題を集め、『GOAT』はアメリカのiTunes総合チャートで10位、ヒップホップチャートで3位にランクインする快挙を達成。2025年には、アジアの音楽やカルチャーを発信するアメリカのフェス「HEAD IN THE CLOUDS LOS ANGELES 2025」へ出演しました。
国内だけでなく、アメリカ進出も着々と進めてきたNumber_i。とはいえ、フェスへの参加だけでは、なかなか継続的にNumber_iの魅力をアメリカや世界の人に知ってもらうのは難しい状況でした。そこで、WMEのネットワークが今後生かされるのだと考えます。
その際、現地のマスコミに取り上げられ知名度を上げる必要があります。どこまでWMEがサポートするか分かりませんが、これまでよりアメリカでの活動がスムーズに行われ、マスコミ対策もできるようになるでしょう。
すでに、ONE OK ROCK、BABYMETAL、YOASOBIなどが、アメリカやヨーロッパでのツアーやライブで海外でも知名度を上げています。Number_iは、こういったアーティストたちと同じように、ツアーを行うことでアメリカでも顔を売るのが重要です。その手助けを、WMEがしてくれると考えます。
WMEのネットワークを使えば、海外の大物アーティストとのコラボも実現しそうです。Number_iは、メンバーが楽曲をプロデュースするので、作品を生み出す自由度が高いグループだといえます。
過去には、グローバルアーティスト・Jackson Wangさんと制作した『GBAD (Number_i Remix)』をリリースしていますが、今後はさらにコラボが行われることでしょう。特に、ブルーノ・マーズはドン・キホーテとのコラボでも知られ、日本にも縁が深いアーティストなので、楽曲提供やコラボが行われる可能性が大です。WMEとの契約により、大物アーティストとの距離もグッと縮まると予想されます。
現在のNumber_iですが、発表している楽曲は世界に通用しそうなものが多くあります。『GOAT』『INZM』『BON』『未確認領域』『3XL』などの代表曲は、激しいビートとラップを取り入れた作品として、海外でも受け入れられそうな作品です。こういった最先端のサウンドを織り交ぜた楽曲が今後も制作され続ければ、世界でも活躍できる可能性は高くなるでしょう。
パフォーマンスについても、海外で受けそうな雰囲気を感じさせます。日本のアイドルとしての文化や要素も取り入れた振り付けが作られることが多く、K-POPグループにはない独自のダンスをどの楽曲でも披露している印象です。Number_iならではのパフォーマンスができているので、今後はさらにダンスが進化してうまくなれば、K-POPグループ以上の人気を得ることができると考えます。
今回、元アイドルのグループとして、前例のない世界最大手のタレントエージェンシーと契約を結んだNumber_i。どんな活動を海外で見せてくれるのか、期待しながらグループの今後を見守っていきましょう。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
WMEは「ウィリアム・モリス・エンデバー」の略で、音楽に強かったウィリアム・モリス社と、映画・ドラマに強かったエンデバー社が2009年に合併して設立した会社だと伝えられています。
音楽に関しては、これまでブルーノ・マーズ、ビリー・アイリッシュ、アリシア・キーズなど日本でも大人気のアーティストをサポート。日本人ではX JAPANのYOSHIKIさんが契約しており、海外での活動を中心に代理業務を受けています。
世界最大手の1つといわれるだけあり、ロサンゼルス、ニューヨークを中心に、ロンドン、パリ、シドニーなど世界に拠点を展開。日本の芸能事務所では考えられない規模で事業を展開し、アメリカを中心に世界中で活動のサポートを受けることができます。世界展開を狙っていたNumber_iにとって、革命的な契約になったといえるでしょう。
WMEとの契約で「Number_i」は何が変わる？日本のダンス＆ボーカルグループとして、過去に例がないとんでもない契約を結んだNumber_i。では、WMEとの契約で何が変わるのでしょうか？
ご存じの人も多いと思いますが、Number_iは元King & Princeの平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人で結成されたグループです。2024年1月1日に『GOAT』を配信してデビューし、同年にアメリカで開催された世界最大級の野外音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival 2024」へ出演します。いきなりの海外進出が話題を集め、『GOAT』はアメリカのiTunes総合チャートで10位、ヒップホップチャートで3位にランクインする快挙を達成。2025年には、アジアの音楽やカルチャーを発信するアメリカのフェス「HEAD IN THE CLOUDS LOS ANGELES 2025」へ出演しました。
国内だけでなく、アメリカ進出も着々と進めてきたNumber_i。とはいえ、フェスへの参加だけでは、なかなか継続的にNumber_iの魅力をアメリカや世界の人に知ってもらうのは難しい状況でした。そこで、WMEのネットワークが今後生かされるのだと考えます。
海外の大物アーティストとのコラボも実現!?WMEと契約したことで、フェスだけでなくライブやツアー、楽曲制作でも世界を視野に入れた活動を行うことができます。まず、名前を広めるにはアメリカでもライブやツアーを行うことが重要です。
その際、現地のマスコミに取り上げられ知名度を上げる必要があります。どこまでWMEがサポートするか分かりませんが、これまでよりアメリカでの活動がスムーズに行われ、マスコミ対策もできるようになるでしょう。
すでに、ONE OK ROCK、BABYMETAL、YOASOBIなどが、アメリカやヨーロッパでのツアーやライブで海外でも知名度を上げています。Number_iは、こういったアーティストたちと同じように、ツアーを行うことでアメリカでも顔を売るのが重要です。その手助けを、WMEがしてくれると考えます。
WMEのネットワークを使えば、海外の大物アーティストとのコラボも実現しそうです。Number_iは、メンバーが楽曲をプロデュースするので、作品を生み出す自由度が高いグループだといえます。
過去には、グローバルアーティスト・Jackson Wangさんと制作した『GBAD (Number_i Remix)』をリリースしていますが、今後はさらにコラボが行われることでしょう。特に、ブルーノ・マーズはドン・キホーテとのコラボでも知られ、日本にも縁が深いアーティストなので、楽曲提供やコラボが行われる可能性が大です。WMEとの契約により、大物アーティストとの距離もグッと縮まると予想されます。
「Number_i」は世界を相手に活躍できるのか？さて、WMEとの契約で世界が近づいたNumber_iですが、そもそも本人たちに実力がなければ世界進出は成功しません。
現在のNumber_iですが、発表している楽曲は世界に通用しそうなものが多くあります。『GOAT』『INZM』『BON』『未確認領域』『3XL』などの代表曲は、激しいビートとラップを取り入れた作品として、海外でも受け入れられそうな作品です。こういった最先端のサウンドを織り交ぜた楽曲が今後も制作され続ければ、世界でも活躍できる可能性は高くなるでしょう。
パフォーマンスについても、海外で受けそうな雰囲気を感じさせます。日本のアイドルとしての文化や要素も取り入れた振り付けが作られることが多く、K-POPグループにはない独自のダンスをどの楽曲でも披露している印象です。Number_iならではのパフォーマンスができているので、今後はさらにダンスが進化してうまくなれば、K-POPグループ以上の人気を得ることができると考えます。
今回、元アイドルのグループとして、前例のない世界最大手のタレントエージェンシーと契約を結んだNumber_i。どんな活動を海外で見せてくれるのか、期待しながらグループの今後を見守っていきましょう。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)