県関係選手が大舞台で躍動です。ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード・ハーフパイプの予選が行われ、平野歩夢選手をはじめ、県関係選手4人全員が決勝進出を決めました。県内では各地でパブリックビューイングが開かれ、選手たちに大声援を送りました。



日本時間の午前3時半から始まった男子の予選。序盤から高レベルの戦いとなります。





4番手に登場したのは前回大会で金メダルを獲得した村上市出身の平野歩夢選手です。平野選手の地元では未明にも関わらず、約70人が競技の様子を見守ります。〈いとこの男性〉「いとこです。結果はあとからついてくるものなので彼らしい滑りを期待したいです」〈訪れた人〉「けがが心配なので、いつも通りやってくれればいいかなと」1月のワールドカップで複数か所を骨折し「いまだにひざの感覚がない」と話す平野選手。けがの状態が心配される中での挑戦です。2回滑って高い方の得点が採用されるハーフパイプ予選。1本目を83.00で終えた平野選手。2本目の滑りです。（実況）「スイッチバックサイドダブルコーク1260」回転数を抑えながらも新技のスイッチバックサイドを成功させ、けがの影響を感じさせない滑りをみせます。1本目を上回る85.50をマークし、7位で決勝進出を決めました。〈平野歩夢選手〉「自分自身もこの場に立てたことを、すごい奇跡的な、自分でもびっくりしているような状況で、なんとかここに立てている状態なんですけど、あと決勝で自分のベストを悔いなくやりきるのみなのかなと思っています」〈訪れた人〉「すごい葛藤とかもあったと思うんですけど、うるうるして。また決勝も頑張ってほしいと思いました」〈訪れた人〉「けがのないように、その先にはいいメダルの色が待っていると思いますので頑張ってほしいです」さらに、妙高市の専門学校生、山田琉聖選手も最高5.5メートルの高いエアを決め、3位で決勝進出を決めました。〈山田琉聖選手〉「ずっと夢にしていた決勝の舞台なので、自分の思い描くようなルーティンができたらいいなと思います」一方、こちらは女子の予選。妙高市出身、前回大会の銅メダリスト・冨田せな選手。そして、新潟市の通信制の高校で学ぶ工藤璃星選手の2人が出場します。冨田選手の地元・妙高市からも熱い声援が送られます。1本目で着地に失敗し、得点を伸ばせなかった冨田選手。プレッシャーのかかる2本目です。（実況）「ナイスです。完璧」77.50をマーク。9位で予選を通過しました。〈中学の時の先生〉「ホッとしました。本人もだいぶ緊張している感じがしたので1本目終わった時、2本目終わってガッツポーズ出たのは見たことがなかった」〈冨田せな選手〉「まずは決勝に上がることが最初の目標だったので、2本目をしっかり決められたのは良かった。私らしくカッコイイ滑りをしていきたいと思っているので、攻めて、満足いくもので終われたらいい」冨田選手の次に滑走したのは16歳の工藤璃星選手です。通信制ではありますが、年に数回ほど学校を訪れるという工藤選手。11日は同級生や学校関係者などが集まり、エールを送りました。〈同級生〉「頑張れニッポン！」暫定4位で迎えた2本目。（実況）「若さっていうよりも玄人好みというか、惹きつけられる滑りをしますよね」「本当に見応えありますね」84.75をマークしさらに得点を伸ばしました。そして…（実況）「この時点で日本の工藤璃星はあすの決勝進出決定です」〈同級生〉「滑っているところがいつもとのギャップでかっこよかったです。うれしかったです。決勝も頑張って勝ってほしいです」〈工藤璃星選手〉「やりたいことをやれればきっと結果もついてくると思うので、しっかり感動してもらえるような、誰かに勇気を与えられるような滑りができればと思っています」4人全員が決勝進出を決めた県関係選手。メダル獲得へ期待を込めて…県内の熱狂はまだまだ続きそうです。