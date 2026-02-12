オルドスの空港が世界初のゼロカーボン空港に―中国

2025年度に注目を集めた内モンゴル自治区の10大科学技術成果が10日に発表され、同自治区オルドス市にある空港が世界初のゼロカーボン空港となったことが明らかになった。

この技術成果は中国交通運輸協会によって審査・認定され、全体として水準は世界のトップレベルに達しており、イノベーション成果はオルドス伊金霍洛国際空港で実際に応用されている。

内モンゴル自治区科学技術庁は、「オルドス伊金霍洛国際空港では空港ターミナルビルの100％ゼロカーボンによるエネルギー供給が実現し、二酸化炭素（CO2）排出量を年間1万トン以上削減できる。このゼロカーボン空港は空港エネルギーシステムに系統的なソリューションを提供し、中国の交通分野における低炭素化の『モデルルーム』となった」と説明した。

実際に測定したデータを見ると、同空港は全体で60％の省エネを達成し、直接的にCO2排出量を95．15％削減し、グリーン電力の占める割合は88．6％、再生可能エネルギーの占める割合は93．8％で、ライフサイクル全体で25％のコスト削減を達成し、エネルギー使用コストは43％下がり、季節をまたいだエネルギー貯蔵効率が70％を超えた。

また、同空港は人工知能（AI）インテリジェントコンピューティングシステムを通じてエネルギー配分を最適化し、航空機の滑走時間と車両の走行距離を減少させている。（提供/人民網日本語版・編集/KS）