サンリオ×「GLOBAL WORK」や「studio CLIP」がコラボ！ 第7弾は120型を超えるアイテムを展開
アダストリアが展開する全10種類のブランドは、2月27日（金）から、サンリオキャラクターとコラボレーションしたアイテムを、各店舗や「and ST」WEBストアなどで発売。東京・原宿にある「and ST TOKYO」では2月18日（水）11時00分より先行販売を実施する。
【写真】日焼け姿がかわいい！ 「BAYFLOW」のコラボ商品も
■全10種類のブランドとコラボ
今回サンリオキャラクターズコラボ第7弾として発売されるのは、「GLOBAL WORK」や「studio CLIP」、「LOWRYS FARM」、「JEANASIS」、「BAYFLOW」、「Heather」、「repipi armario」「Elura」、「ALAND」、「10C REPIPI」より展開される120型を超えるアイテム。
例えば「GLOBAL WORK」からは、“CHEER me ON”をテーマに、ハローキティをデザインしたウィメンズ商品「チアTOYチャーム」や「2WAY巾着ポーチ」、マイメロディ＆クロミを採用したキッズ商品「アップリケT長袖」や「横長トート」などが用意される。
また、「studio CLIP」とアイシナモロールがコラボした特別なコレクションが登場。ラインナップには「クッションinブランケット」や「立体マグ」といった、おうちの中でも外でも気分が上がる全27型の愛らしいアイテムが並ぶ。
さらに、「BAYFLOW」らしい日焼け姿のサンリオキャラクターズをデザインした「ぬいぐるみチャーム」や「プリントTEE」、「フェイスチャーム付きエコバッグ」なども展開され、各ブランドの魅力が詰まったコラボアイテムがそろう。
