サッカーのＪ３ザスパ群馬のゼネラルマネージャーに就任した前橋育英高校サッカー部監督の山田耕介さんが会見を開き、「ザスパを強くできるよう手助けできたら」と意気込みを語りました。

今月１日付でザスパ群馬のゼネラルマネージャーに就任した山田耕介さん。現在６６歳です。

山田さんは、法政大学を卒業後、１９８２年に前橋育英高校サッカー部の監督に就任。これまでに全国高校サッカー選手権と夏のインターハイでチームをそれぞれ２回ずつ優勝に導いてきました。

山田さんは会見でゼネラルマネージャーとしての決意を語りました。「学ぶことを忘れたら指導者はやめなさいって、自分自身がいつも言っているんですけど。学んで学んで、そしてザスパを強くできるようなところで少しでも手助けができればいいかなと思っています。」

ザスパの細貝社長は、「どうしたらザスパが強くなるかを考えると山田さんしかいなかった」と期待を寄せました。「山田ＧＭの力は、僕にはないもの、他の人にもないもの。そこを最大限に生かして、群馬県の方々に、ザスパ群馬の素晴らしさを伝えていきたい。」

Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグは先週末に開幕しましたが、ザスパ群馬の開幕戦は、雪のため中止となり、今シーズン最初のゲームは、１４日のホーム開幕戦となります。