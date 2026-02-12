山本知事は１２日の定例会見で全国的に自民党の圧勝となった衆院選の結果を受け、選挙で掲げていた「責任ある積極財政」をはじめ「大胆にやってもらいたい」と高市総理に期待感を示しました。

今月８日投開票の衆院選では、県内すべての小選挙区で自民党の前職が当選したほか、全国的にも自民党が圧勝し戦後最多となる３１６議席を獲得しました。

この結果について、山本知事は１２日の会見で、「非常に衝撃的な結果」と振り返ったうえで、次のように高市総理への期待感を述べました。「自民党としてちゃんと選挙公約を掲げて勝ったわけですよね。３分の２の議席を与えられたっていうのは、やっぱり思い切ってやれということなので、大胆にやってもらいたいですね。」

そのうえで高市総理が掲げる「責任ある積極財政」について「群馬県の考え方に近い」としたうえで「国も地方自治体も自ら稼いでいかないといけない。こういうマインドセットで物事を動かしていくことを成功させてほしい」と述べました。

また、県内すべての小選挙区で自民党の前職が当選した点については、「いろいろな形で助けてもらわないといけないので、５人の当選は本当に嬉しく思った」と話しました。