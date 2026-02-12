伊勢崎市の消防音楽隊が今月１５日の特別演奏会を最後に活動を終了することになりました。６０年あまりの活動を終了する背景には、消防を取り巻く環境の変化がありました。

練習に励んでいる伊勢崎市消防音楽隊です。音楽隊は、１９６４年２月に結成され、市内の行事に参加しながら救急や火災予防の広報活動に長年取り組んできました。

現在は４７人が所属し、救急や救助の業務のかたわら活動を続けてきましたが、今月１５日の特別演奏会を最後に音楽隊を解散することになりました。活動終了の大きな理由の１つが救急対応の増加にあるということです。

伊勢崎市消防本部管内における去年１年間の救急出動件数は１万３８２３件。約３８分に１回のペースで救急車が出動している計算になります。５年前と比べ、約２７００件、率にして２割ほど増加しています。

音楽隊の練習は、おおむね週に２回、午前中に行われてきましたが、救急対応が増えたことで本来の業務を優先する必要が高まり、継続が難しくなったということです。

同様の理由から、全国的に消防音楽隊の廃止が相次いでいて、県内でも太田市消防本部で去年３月に音楽隊が廃止されています。

６２年間の活動の締めくくりとなる特別演奏会は１５日の午後１時半から境総合文化センターで行われ、入場無料で誰でも観覧できます。