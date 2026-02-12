１４日は「バレンタインデー」です。前橋市内の百貨店に設けられた特設コーナーはチョコレートを買い求める多くの人でにぎわっています。

スズラン前橋店に設けられたバレンタイン特設コーナー。ことしは国の内外から４０を超えるブランドのチョコレートが販売されています。

注目はオーストラリアを拠点に活躍するショコラティエール、中村有希さんのブランド「ナカムラチョコレート」です。オーストラリアの未開発の森林で古くから伝わる材料に、現在のテイストを加えて作り上げたチョコレートなどが並びます。

また、クマの形をしたチョコレートが並ぶスペイン王室御用達のショコラテリア「カカオサンパカ」も今回初出店です。「ゴディバ」など国内でも人気のチョコレートも並び、多くの人が買い求めていました。

ここ数年は、チョコレートを大切な人に贈るだけでなく、自分へのご褒美として買う人が男女問わず増えているといいます。

イタリアでもっとも歴史のあるチョコレートブランド「マイアーニ」は、イタリアのカーブランド「フィアット」とコラボした商品を販売していて、男性にも人気があるということです。

スズラン前橋店のバレンタイン特設コーナーは１４日まで設けられています。