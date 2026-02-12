ミラノ・コルティナオリンピックは１１日、スピードスケートの男子１０００メートルが行われ、野々村太陽（博慈会）が１分８秒８７で日本勢最高の１３位だった。

ジョーダン・ストルツ（米）が１分６秒２８の五輪新記録で金メダルに輝いた。山田和哉（ウェルネット）は２０位、森重航（オカモトグループ）は２４位だった。

前回北京の１４位から一気に躍進

圧倒的な力でスピードスケート界を席巻するストルツが、今大会の初レースも期待通りの滑りで会場の歓声を一身に浴びた。

６００メートル通過は全体３位。同組のエンニング・デボー（オランダ）は短距離に強く、途中までは先行された。だが、後半に強いストルツは「追い抜けると確信していた」。最終コーナーで一気に加速し、デボーを抜き去ると、そのまま振り切った。気圧が低く、好記録が出やすい高地で行われた２００２年米ソルトレークシティー大会の五輪記録を２４年ぶりに更新。世界記録保持者の強さを存分に示し、「金のチャンスは４年に１度。一つでも大きな価値がある。本当にうれしい」と笑みを浮かべた。

米ウィスコンシン州出身の２１歳。２２年北京大会は５００メートルで１３位、１０００メートルで１４位にとどまったものの、そこから才能が開花。ワールドカップ（Ｗ杯）では２シーズン続けて短中距離３種目で種目別総合優勝を果たしている。日本女子のエース高木美帆も「彼のコーナーは無駄がない。『すごい』という言葉がとても似合う選手」とたたえるオールラウンダーだ。

今大会の個人種目はまだ５００メートル、１５００メートル、マススタートを残す。「浮かれずベストを尽くすだけ」。一つ頂点に立っても慢心はない。どこまで金の数を伸ばすか。（森井智史）

野々村太陽、フライングで「吹っ切れた」

五輪初出場で緊張を隠せなかった野々村は、フライングでスタートがやり直しになると、「少し気持ちが吹っ切れた」という。勢いよく飛び出し、２００メートル通過では同組で滑った五輪金メダリストのキエルド・ナウス（オランダ）をわずかにリードした。ここからうまくスピードに乗れなかったが、１３位は日本勢トップ。「高いモチベーションで挑めた。悔しい思いもした分、次の１５００メートルでやり返したい」と語った。

山田和哉「初の夢舞台を特別視してしまった」

レース前の山田は長い間、胸に手を当てていた。「緊張しないタイプなのに、すごく緊張していて。鼓動を抑えるイメージで」。それでも重圧があったか、スタートが合わず加速に失敗。タイムは伸びず、ゴールラインを切った表情に悔しさがにじんだ。「初の夢の舞台を特別視してしまっていた。やりたいことができなかった。次はいつも通りのレースができるようにしたい」と振り返った。