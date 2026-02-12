鹿児島大学の男子学生が飲酒運転の車にひかれ死亡した事件から今月で5年。生きていれば今年の春、卒業を迎えるはずでした。

喪失感を抱いたままの両親は「悲しんでばかりはいられない」と少しずつ前を向いています。

（大喜さんの父親）「5年経っても悔しい気持ちや寂しい気持ちはずっと続いている」

5年前、事故で息子を失った両親は今もやり場のない喪失感を抱いたままです。

念願の獣医学部に…馬の世話で早朝に学校へ

当時二十歳だった宮崎大喜さん。鹿児島大学・共同獣医学部の1年生で馬術部に所属していました。

幼いころから動物が好きで、獣医を目指し1年浪人して大学に入学。馬の世話をするため毎日、朝早く下宿先から大学に通っていました。

しかし、5年前の2月9日。下宿先を出たばかりの大喜さんは交差点を自転車で渡っていたところ、信号を無視して時速93キロで走ってきた車にはねられ死亡。

車を運転していた当時25歳の男は8時間にわたり酒を飲んでいました。

男は危険運転致死などの罪で懲役9年10か月の実刑判決を受け、現在も服役中です。

コロナ禍で会えなかったこと 後悔は今も

当時、コロナ禍で息子に会えなかったことを母親は今も後悔しています。

（大喜さんの母親）

「（コロナ禍で）下宿先に訪ねていくのを遠慮していた、いまいち（大喜さんの）生活状況を把握できていなかった」

「遺影と向き合うのはまだ難しい。やっぱりこみ上げるものが多すぎて」

生きていれば今年の春、卒業を迎えるはず…

大喜さんが生きていたら、来週、獣医になるための国家試験を受けて、来月下旬には卒業式に出席するはずでした。

（大喜さんの母親）「常々思うのは、どういう未来が広がっていたのかな。一つ一つ勉強も進めていて、今何をしていたのかということも」

両親の心の支えになったのが2年半ほど前に飼い始めた保護ネコです。

（大喜さんの母親）「後悔がいろいろと押し寄せてきたので、（ネコを）世話することによって気持ちが少し和らぐ」

5年経った現場には

今月9日。現場には多くの花が供えられていました。

飲酒運転の根絶を願う人がいる一方で事故は後を絶ちません。

去年10月、霧島市で24歳の女性が飲酒運転の車にはねられ死亡するなど、県内では去年1年間に4人が亡くなりました。

（大喜さんの父親）「（飲酒運転を）やってはいけないことは分かっていると思うが、それでもなくならない。歯がゆい思いもあるが、やはり（啓発を）続けていくしかない」

少しずつ前を…「『自分たちは元気だよ』という姿を」

息子を失った喪失感は消えませんが、この5年間で少しずつ前を向いています。

（大喜さんの父親）「なるべく良いほうに思わないと大喜も喜ばないのかな、ずっと悲しんでばかりでは。（大喜さんの）供養もしていきながら『自分たちは元気だよ』という姿を見せたい」

大喜さんと仲の良かった共同獣医学部の同級生は来週、国家試験を受けるということです。

