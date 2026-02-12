（キャスター）

こちらは奄美の森で子育てをするルリカケスを撮った写真です。この写真を撮影した写真家の浜田太さんについて、奄美支局から伝えてもらいます。

（記者）

浜田太さんに来ていただきました。こちらが…

（浜田太さん）

昨年末に出版した写真集です。奄美の森の魅力がたくさん詰まっています。

（記者）

写真集に込めたのは、ふるさとの森を子どもたちに継承したいという浜田さんの思いでした。

道のない森の中を迷いもなく進んでいくのは、奄美市の写真家・浜田太さん(72)です。

鹿児島県龍郷町出身で、東京の大学で写真の技術を学び、大手出版社勤務を経て、45年ほど前に奄美大島に戻りました。以来、森での撮影がライフワークとなっています。

（浜田太さん）

「（約40年前）奄美の森に対して、そんなに評価もなかったので、森の中に入って撮影することもない時代でした」

27年前（1999年）の浜田さんです。センサーカメラなどを使って、1人で撮影していました。

2017年には子育てをするアマミノクロウサギの鮮明な撮影に成功。アメリカの映像コンテストで受賞するなど、国内外で高い評価を受けました。

（浜田太さん）

「（アマミノクロウサギは）1000万年前から生き続けている謎の生きもの。彼らがどういう生き方をしているのか。1つ1つ自分なりに解明していきたい。彼らの生態を解き明かすことによって、われわれの故郷・奄美の真の姿、その価値というのが、分かっていくのではないかと思って」

浜田さんの妻・百合子さんです。夫の仕事に理解を示しますが…

（妻・百合子さん）

「アマミノクロウサギの子育てを撮るのに夢中で、自分の子育てはなかなかできなかったのでは。一途に森のこと、ウサギのことを考えている時間が好きなのでしょうね」

奄美大島が徳之島とともに世界自然遺産に登録されて今年で5年。住民の意識も徐々に変化してきたと、浜田さんは感じています。

（浜田太さん）

「自然の価値というのを、多くの人に知ってもらえた。そういう中で本当に奄美の自然がどんなにすごいかということを、写真集に込めたんです」

去年12月、6冊目となる写真集を出版しました。アマミノクロウサギやルリカケス。奄美固有種の生き生きとした姿のほか、美しい自然の風景など浜田さんが切り取った138カットが収められています。

（浜田太さん）

「遺言状といったらおおげさだけど、今生への置き土産というふうに思って。僕が今まで撮りだめたものを全部、今できることを全部込めた。

自分なりの奄美観というか、これまでこういった森の中に泊まり込んで、森の声を聞き、森の空気を感じながらきた、自分なりの思いをあの写真集に。人生そのもの」

先月、大和村に写真集を寄贈したほか、奄美群島すべての小中学校にプレゼントする予定です。

（浜田太さん）

「子どもたちが、この奄美の未来を担わなければならない。その時に、あるべき自然の姿というのを、あの写真集で感じてもらえたらというメッセージを込めて」

奄美の森に対する浜田さんの思いは、次の世代に受け継がれようとしています。

（キャスター）

浜田さん、あらためて写真集のタイトル「Sanctuary（サンクチュアリ）」に込めた思いを教えてください。

（浜田太さん）

「私が奄美の自然と向き合って、もう45年近くになるんですけれども、森の中に入って、生き物たちの生き生きとした姿を撮って、「ここは聖域だな」と思い、「Sanctuary（サンクチュアリ）」＝「聖なる領域」とタイトルを付けました。

奄美は、自然が1000万年前の当時のまま残っている“奇跡の島”。

この素晴らしい森の自然を未来につなげていただきたい、子どもたちに未来を担ってほしいという思いです」

