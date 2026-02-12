¡Ú ¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤· ¡Û¡ÖÌ¡ºÍÈÖÁÈ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔ¶ø¤Î»þÂå¤À¤±¤É¡×À»ÃÏ¡¦ÀõÁðÅìÍÎ´Û¤Ë¥Ä¡¼¥Ó¡¼¥È½¸·ë¡¡¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤Í¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤¬Ç§¤á¤¿·Ý¿Í¤ò·è¤á¤ëÂè8²ó¡Ö¹¾¸Í¤Þ¤Á¤¿¤¤¤È¤¦·Ý³Úº×¡×¤ÎÌÜ¶Ì¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·ÇÕ ¡Ø¤ª¾Ð¤¤ÆüËÜ°ì¡Ù¡×¤¬¾Ð¤¤¤ÎÅÂÆ²¡ÖÅìÍÎ´Û¡×¡ÊµìÀõÁð¥Õ¥é¥ó¥¹ºÂ¡Ë¤Ç12Æü¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥È¤¤è¤·¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ä¡¼¥Ó¡¼¥È¡×¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆ±º×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÌ¾ÍÀ¸ÜÌä¡¦¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Î¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤ÅÛ¤¬¿³ºº¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÆü°ìÈÖ¥¦¥±¤¿ÅÛ¤¬¾Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤±¡×¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤Î¤â¤È¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬Ì¡ºÍ¡¦¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¡£¾Ð¤¤¤ÎÅÂÆ²¡ÖÅìÍÎ´Û¡×¡ÊµìÀõÁð¥Õ¥é¥ó¥¹ºÂ¡Ë¤Ë¡¢Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿8ÁÈ¡Ê¤ª¤ª¤¾¤é¥â¡¼¥É¡¢¶¦ÈÈ¼Ô¡¢¥µ¥ë¥Ù¡¼¥¹¡¢¥¸¥°¥¶¥°¥¸¥®¡¼¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡¢¥Ä¥ó¥Ä¥¯¥Ä¥óËüÇî¡¢¥Ê¥Á¥ç¥¹¡£¡¢¥é¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡Ë¤¬½¸·ë¤·¡¢¼ã¼ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÇ®¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¼Ô¤Î¾Ò²ð¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Ì¾ÍÀ¸ÜÌä¤Î¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ïà¤¤è¤·¤¬³Ú²°¤ËÍè¤Æ¤¤¤ëá¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¤¤è¤·¤µ¤ó¤¬ÉñÂæ¾å¤ËÅÐ¾ì¡£ºÇ½é¡¢¤¤è¤·¤µ¤ó¤¬¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Îº¸Â¦¤ËÎ©¤Ä¤â¡¢¤¹¤°¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢¥Ä¡¼¥Ó¡¼¥È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¡£
¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ïà¡Ê±¦Â¦¤Ë¤¤¤ë¤È¡ËÁ´Á³Ãý¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£Ì¡ºÍ¤ä¤á¤Æ40Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ä¤Î¤Ëá¤È¸ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¤¤è¤·¤µ¤ó¤ÈÌ¡ºÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¡¼¥¯Å¸³«¡£
¤¤è¤·¤µ¤ó¤¬à¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤Í¡£º£ÅÙ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤èá¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ïà¤ªÁ°¤È¤ÎÌ¡ºÍ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¶¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Çä¤ì¤Æ¤¿á¤È¤³¤Ü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤è¤·¤µ¤ó¤Ëà¤ªÁ°¤â¿³ºº°÷¤ä¤ì¡ªµÒÀÊ¤Ç»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤Êá¤È¤¤è¤·¤µ¤ó¤Ë»ý¤Á³Ý¤±¡Ö¥Ä¡¼¥Ó¡¼¥È¡×¤¬Â·¤Ã¤Æ¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Î¿É¸ý¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ëÃæ¡¢·ãÆ®¤ÎËö¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡×¡£¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ïà¥Ù¥¿¤À¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÌÌÇò¤¤á¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¤ÈàÌ¡ºÍÈÖÁÈ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔ¶ø¤Î»þÂå¤À¤±¤É¡¢Ì¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢µÒ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤Ä¤«²Öºé¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥Ö¡¼¥à¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æá¤È·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
