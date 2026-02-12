◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日 カーリング 女子1次リーグ（2026年2月12日 コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリングの女子1次リーグが12日から開幕。日本代表のフォルティウスは、初戦で北京五輪銅メダルのスウェーデンに4−8で敗れ、黒星スタートとなった。女子1次リーグには10カ国が参加。総当たりで対戦し、上位4チームが準決勝に進出する。

日本は初戦をコンシードで敗れたが、スウェーデンは強豪だ。金、銅と2大会連続メダルを獲得し、経験豊富なメンバーが多い。

特に日本でもファンの多い人気選手が、スウェーデンの司令塔アンナ・ハッセルボリ（36）だ。18年平昌、22年北京大会に続く3大会連続出場。平昌では金メダル獲得に貢献した。

北京五輪に出場した日本（ロコ・ソラーレ）は、1次リーグ第9戦でスイスに敗れ通算5勝4敗となったが、同時刻に行われていたライバル韓国がスウェーデンに敗れ5敗目。結果、日本は英国とカナダとの当該対戦成績も1勝1敗で並び、ドローショットチャレンジ(DSC）により、日本と英国の準決勝進出が決まった。

実は平昌五輪も1次リーグの最終戦のスイス戦に敗れた。この時も順位を争っていた米国がスウェーデンに敗れたため、銅メダルへとつながる準決勝に進んでいる。当時、藤沢五月ら日本メンバーは「またアンナたちのおかげ」と、スウェーデンのアンナ・ハッセルボリの名前を出して感謝した。

Xでは「ハッセルボリさんつええな」「しかしハッセルボリはさすがすごかった…」「吉村さんイマイチやったのもあるけど、やっぱ五輪のハッセルボリ馬鹿強いな」「ハッセルボリさんまだ36歳という恐ろしさ…もう3大会ぐらい連続で見てるぞ」「フォルティウス残念だったというより、ハッセルボリがやはりすごい！という感じ」など、ハッセルボリの名前を出して、投稿するファンも多かった。