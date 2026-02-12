U17アジア杯のGL組み合わせが決定、小野信義監督率いるU-17日本代表はインドネシア、中国、カタールと同組
アジアサッカー連盟(AFC)は12日、5月にサウジアラビアで行われるAFC U17アジアカップの組み合わせ抽選会を行った。U-17日本代表はグループBに入り、インドネシア、中国、カタールと同組になった。
大会は5月5日から22日までに実施。出場16か国は4つのグループに分かれ、上位2チームがグループリーグを突破する。また決勝トーナメントに進む8チームは、今年11月にカタールで行われるU-17ワールドカップ出場権も獲得できる。
U-17日本代表の小野信義監督はJFAを通じ、「AFC U17アジアカップのドローが終わって、いよいよ始まるなと感じた」と思いを語っている。
「どの相手の事を考えても簡単な組み合わせではないが、自分たちのやるべきことをグループステージでできれば、ノックアウトステージに進める事ができると信じている。アジアで6試合をやりきるために、大会までの残りの期間でスタッフ、選手で最高の準備をして大会に臨みたい」
以下、グループリーグの組み合わせ
▼グループA
サウジアラビア、タジキスタン、タイ、ミャンマー
▼グループB
日本、インドネシア、中国、カタール
▼グループC
韓国、イエメン、ベトナム、UAE
▼グループD
ウズベキスタン、オーストラリア、インド、北朝鮮
